Lấy nhầm người chỉ tốt với mình, sự thật thường lộ ra sau hôn nhân

Kết hôn là chuyện lớn của đời người. Ai cũng mong con cái tìm được người biết yêu thương, biết quan tâm. Nhưng có một điều quan trọng hơn thường bị bỏ qua, đó là đừng chỉ nhìn vào cách một người đối xử với mình mà hãy nhìn vào con người thật của họ.

Thoạt nghe có thể thấy không quen nhưng càng suy nghĩ càng thấy đúng. Bởi sự “tốt với bạn” nhiều khi chỉ là cảm xúc, còn “tốt từ bản chất” mới là thứ bền lâu.

Lan từng nghĩ mình là người may mắn khi gặp Hùng.

Ngày còn yêu, Hùng gần như không có điểm gì để chê. Anh luôn nhắn tin hỏi han từng chút, đi đâu cũng đưa đón, trời lạnh nhắc mặc áo, trời mưa đứng chờ hàng giờ chỉ để đưa cô về. Bạn bè nhìn vào đều nói Lan lấy được người tốt.

Chính sự chu đáo đó khiến Lan tin rằng mình đã chọn đúng người. Cô không quá quan tâm đến những chuyện khác như việc Hùng dễ nổi nóng khi gặp chuyện không vừa ý, hay cách anh thường khó chịu với nhân viên phục vụ. Lan nghĩ, miễn là anh tốt với mình là đủ.

Hai người cưới nhau sau hơn một năm yêu.

Nhưng chỉ vài tháng sau hôn nhân, mọi thứ bắt đầu khác. Khi công việc áp lực, Hùng trở nên cáu gắt. Khi trong nhà có mâu thuẫn nhỏ, anh không còn nhường nhịn mà thường xuyên lớn tiếng. Những lần Lan góp ý, anh đáp lại bằng một câu quen thuộc: “Anh đã đối xử với em như thế nào trước đây, em quên rồi à?”

Câu nói đó lặp lại nhiều đến mức Lan dần im lặng.

Cô nhận ra, những điều từng khiến mình cảm động giờ lại trở thành thứ trói buộc. Hùng không còn là người đàn ông kiên nhẫn, dịu dàng như trước, mà là người luôn cảm thấy mình đã cho đi quá nhiều và có quyền đòi hỏi.

Có lần, sau một trận cãi vã, Lan ngồi một mình và nghĩ về quãng thời gian yêu nhau. Cô chợt hiểu ra, Hùng không phải là người xấu, nhưng anh cũng không phải là người “tốt từ bản chất”. Những gì anh dành cho cô trước đây là sự cố gắng, chứ không phải là điều xuất phát tự nhiên từ con người anh.

Khi yêu, ai cũng dễ nhìn đối phương qua lăng kính đẹp. Một chút quan tâm cũng có thể khiến ta cảm động rất nhiều. Nhưng phần lớn những hành động đó đến từ cảm xúc nhất thời, từ mong muốn chinh phục, thậm chí là sự cố gắng để đạt được mục đích.

Vấn đề là cảm xúc thì không kéo dài mãi. Khi bước vào hôn nhân, những va chạm thực tế bắt đầu xuất hiện. Áp lực tiền bạc, khác biệt trong gia đình, chuyện nuôi dạy con cái. Những điều rất đời thường này đủ để làm lộ ra bản chất của một mối quan hệ. Lúc đó mới thấy, sự dịu dàng từng có không phải lúc nào cũng còn.

Vì vậy, nếu chỉ vì ai đó từng tốt với mình mà quyết định gắn bó cả đời, rủi ro là rất lớn. Sự tốt ấy có thể đến nhanh và cũng rời đi rất nhanh.

Một điều khác ít người để ý là đằng sau sự “tốt với bạn” đôi khi là một sự tính toán vô thức. Con người vốn có phần ích kỷ. Khi một người luôn cố gắng cho đi, họ dễ xem đó là sự hy sinh. Và khi đã nghĩ là hy sinh, họ sẽ mong nhận lại.

Trước hôn nhân, họ có thể chiều theo bạn. Sau hôn nhân, họ bắt đầu so sánh và đòi hỏi. Họ có thể nhắc lại những gì mình từng làm để khiến bạn phải đáp lại.

Từ một điều khiến người ta cảm thấy ấm áp, sự “tốt” dần trở thành áp lực. Nó không còn là tình cảm, mà trở thành một dạng ràng buộc.

Không ít trường hợp, khi mối quan hệ rạn nứt, chính người từng nói “tôi tốt với bạn” lại là người tính toán rõ ràng nhất. Bởi ngay từ đầu, họ đã coi tình cảm là sự trao đổi.

Ngược lại, một người vốn đã tử tế sẽ khác.

Sự tử tế đó thể hiện ở cách họ sống, không phải ở cách họ cố gắng thể hiện. Họ có trách nhiệm, biết chừng mực, kiểm soát được cảm xúc và không làm tổn thương người khác một cách dễ dàng.

Họ không cần cố gắng vẫn có thể đối xử tốt. Khi gặp chuyện, họ không né tránh. Khi mâu thuẫn, họ vẫn giữ giới hạn. Họ không dùng quá khứ để gây áp lực, cũng không xem tình cảm là thứ để trao đổi. Điều quan trọng là sự tốt của họ không phụ thuộc vào bạn là ai. Đó là con người họ vốn dĩ như vậy.

Vì thế, ngay cả khi tình cảm thay đổi, họ vẫn giữ được sự tử tế cần có. Không làm tổn thương, không tính toán, không quay lưng một cách lạnh lùng. Đó mới là nền tảng của sự an tâm lâu dài.

Cha mẹ không thể đi cùng con suốt đời. Nhưng có thể dạy con cách nhìn người. Đừng để con bị cuốn theo cảm xúc nhất thời. Đừng để sự dịu dàng bề ngoài che đi bản chất bên trong.

Hãy nhìn vào cách một người đối xử với gia đình, với người lạ, với những người không mang lại lợi ích cho họ. Hãy nhìn cách họ phản ứng khi gặp khó khăn, khi tức giận, khi phải lựa chọn giữa lợi ích và nguyên tắc.

Tác giả: An Nhi

Nguồn tin: giadinhonline.vn