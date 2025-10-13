Lật xe khách, 2 người chết và nhiều người bị thương

Chiều 13-10, theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai), trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe khách khiến nhiều người chết và bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong. Ảnh: L. Cai

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 12 giờ cùng ngày.

Vào thời gian trên, xe khách tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình chạy theo hướng Nghĩa Lộ - Yên Bái, khi xuống dốc Vân Hội (tỉnh lộ 172, đoạn qua xã Việt Hồng) đã bất ngờ bị lật nghiêng. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có nhiều người.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định 2 người tử vong, nhiều người bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường xe khách bị lật nghiêng, mảnh vỡ khắp nơi, dầu chảy tràn ra mặt đường. Phát hiện vụ tai nạn, người dân đã phá kính đưa các nạn nhân ra ngoài.

Người dân đưa các nạn nhân gặp nạn ra ngoài

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường giải cứu các nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động