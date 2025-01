Kỳ ảo nơi 'tiên nữ giáng trần' tại Yên Bái

Động Tiên Nữ hoang sơ, huyền ảo.

Động Tiên Nữ nằm ở địa phận xã Tú Lệ (Văn Chấn, Yên Bái). Động sâu khoảng 1km dẫn xuống lòng đất, vài đoạn có suối chảy. Từ năm 2018, hang động này mới được đưa vào khai thác du lịch.

Nét hoang sơ khiến du khách thích thú.

Theo người dân địa phương truyền miệng, hàng trăm năm trước những nàng tiên xinh đẹp giáng trần từ cổng trời Khau Phạ, ghé xuống tắm suối Nậm Lunh, Nậm Hon trên cánh đồng Tú Lệ. Động là nơi các tiên nữ thay xiêm y.

Huyền sử dân tộc Thái thì kể, động Tiên Nữ gắn với sự tích về nàng tiên Han. Khu vực Mường Lò xưa là thủ phủ của người Thái. Hàng trăm năm trước Công Nguyên giặc dữ tràn sang hòng chiếm và bắt người Thái làm nô lệ.

Các nhũ đá được phản chiếu bởi ánh đèn tạo nên không gian như tiên cảnh.

Nàng Han, vốn là tiên nữ giáng trần, thương người dân nên hóa thành một cô gái xinh đẹp lãnh đạo nhân dân đánh đuổi quân xâm lược. Cuộc sống người dân trở lại yên bình, nàng Han bay về trời.

Tương truyền, động Tiên Nữ là một trong những hang đá nàng Han dùng để chứa lương thực, vũ khí…

Video khám phá động Tiên Nữ.

Hang động nguyên sơ này là bối cảnh hoàn hảo cho du khách chụp hình cổ trang. Ngoài những nhũ đá tự nhiên, trong động còn có những bức tượng Phật, tượng tái hiện cảnh sinh hoạt của con người thời nguyên thủy...

Tác giả: Đức Hạnh - Minh Sơn

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn