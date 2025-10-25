Kịp thời ngăn chặn nam thanh niên cầm dao định tự tử trên cầu Chương Dương

Vào 23h15 ngày 23/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vũ trang tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Tổ công tác Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố về việc trên cầu Chương Dương xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, cầm dao gây rối, đe dọa người đi đường.

Cảnh sát 113 phối hợp Công an phường Hồng Hà khống chế, tước dao, bảo đảm an toàn cho nam thanh niên trên cầu Chương Dương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác Cảnh sát 113 nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Hồng Hà và người dân xử lý tình huống. Bằng biện pháp nghiệp vụ khéo léo, kiên quyết, lực lượng Công an đã kịp thời tước dao, khống chế an toàn nam thanh niên, ngăn chặn nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân và chính bản thân nam thanh niên.

Sau đó, Tổ công tác đưa nam thanh niên về trụ sở Công an phường Hồng Hà để tiếp tục xác minh, làm rõ. Qua điều tra ban đầu, xác định nam thanh niên có dấu hiệu buồn chán, có ý định tự tử nên đã ra cầu Chương Dương định nhảy cầu. Khi thấy người dân tiếp cận can ngăn, người này cầm dao đe dọa nhằm ngăn người khác lại gần.

Nhờ phản ứng nhanh, xử lý kịp thời, đúng quy trình nghiệp vụ, lực lượng CS113 đã bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và đối tượng, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

