Kinh nghiệm đi du lịch Hội An

Đến Hội An nên tham quan những điểm nào?

Chùa Cầu

Chùa Cầu là biểu tượng của phố cổ Hội An. Kiến trúc theo phong cách Nhật Bản ấn tượng của chùa Cầu thật sự rất ấn tượng và thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

Hội quán Phúc Kiến

Hội quán Phúc Kiến là một trong những điểm du lịch bạn không nên bỏ qua khi đến với phố cổ Hội An. Đến nay, công trình kiến trúc độc đáo này đã có tuổi thọ gần 350 tuổi nhưng vẫn lộng lẫy, khang trang, vì thế được rất nhiều khách du lịch đến tham quan và check-in.

Nhà cổ Tấn Ký

Nhà cổ Tấn Ký được xây dựng cách đây hơn 200 năm và vẫn giữ được nét kiến trúc như ban đầu. Bên trong nhà cổ được thiết kế rất độc đáo, đậm nét kiến trúc Trung Hoa – Nhật Bản – Việt Nam. Nhà cổ Tấn Ký là một trong những di sản văn hóa quốc gia nổi bật nhất phố cổ Hội An.

VinWonders Nam Hội An

VinWonders Nam Hội An là nơi hội tụ những hoạt động vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa, kiến trúc, tái hiện lại những nét nghệ thuật truyền thống đặc sắc của đất nước ta và nhiều quốc gia trên thế giới.

Với quy mô rộng lớn bao gồm 5 phân khu giải trí riêng biệt River Safari, Bến cảng giao thoa, Công viên nước, Vùng đất phiêu lưu, Đảo Văn hóa Dân gian. Đến với VinWonders Nam Hội An du khách sẽ được trải nghiệm vô vàn các hoạt động hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Đồng thời, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng và tìm hiểu những kiến thức, giá trị văn hóa – nghệ thuật độc đáo, hòa mình cùng thiên nhiên tươi đẹp…

Cù Lao Chàm

Đi Hội An mà không khám phá biển đảo Cù Lao Chàm thì thật là thiếu sót. Đến với Cù Lao Chàm, bạn không chỉ được đắm mình trong làn nước biển trong xanh, hoang sơ, thưởng thức hải sản tươi ngon mà còn được lặn ngắm săn hô dưới đáy biển.

Làng gốm Thanh Hà

Nằm bên cạnh dòng Thu Bồn lãng mạn, làng gốm lâu đời Thanh Hà vốn đã bị lãng quên bỗng nhiên được nhiều bạn trẻ lùng sục. Sắc vàng rực rỡ bao trùm cả làng gốm khiến bạn không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu đặt chân đến nơi này. Những công trình kiến trúc nổi tiếng khắp thế giới được thu nhỏ qua bàn tay nghệ thuật, uyển chuyển của những nghệ nhân làng gốm.

Biển Cửa Đại

Cảnh đẹp hút hồn của biển Cửa Đại không chỉ hấp dẫn khách du lịch trong nước mà còn làm cho biết bao trái tim khách du lịch nước ngoài xao xuyến. Bãi biển rộng, cát trắng mịn là nơi để bạn có thể tổ chức những trò vui chơi, sinh hoạt tập thể trên bãi biển.

Chùa Cầu - Hội An

Đến Hội An mùa nào đẹp nhất?

Hội An cổ kính, mỗi mùa đẹp theo một cách khác nhau, làm say lòng biết bao du khách. Tuy nhiên, cũng có những thời điểm, Hội An vô cùng quyến rũ và và hấp dẫn.

Mùa xuân Hội An kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4 thời tiết ở đây mát mẻ, gần như không có mưa và là thời điểm thích hợp để tham quan Hội An. Thời gian này Hội An bước vào những ngày Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu và nhiều lễ hội đặc sắc nhất trong năm.

Mùa hè Hội An từ tháng 5 đến tháng 7 thời tiết ở Hội An nắng nóng, rất thích hợp cho chuyến du lịch biển và chiêm ngưỡng phố cổ "vàng rực" dưới ánh nắng mặt trời.

Mùa thu từ tháng 8 đến tháng 9 là thời điểm khắp con đường Hội An quyến rũ và cũng là mùa Hội An đẹp nhất trong năm, tuy nhiên cũng có những cơn mưa bất chợt xuất hiện nhưng vẫn rất thích hợp để ngắm cảnh đẹp phố cổ.

Mùa mưa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 1 là thời điểm Hội An xuất hiện những cơn mưa bất chợt, thường xuyên có bão, lũ và ảnh hưởng khá nhiều đến chuyến tham quan của bạn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chọn đến Hội An trong thời gian này và tìm một quán cà phê trong phố cổ để ngắm một Hội An rất lạ, để cảm nhận sự bình yên trong cuộc sống.

Tham quan Hội An bằng phương tiện nào?

Để tham quan, khám phá phố cổ Hội An, bạn có thể chọn cách đi bộ để trải nghiệm từng nét đẹp của nơi này. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn xe đạp để chiêm ngưỡng cảnh đẹp và tận hưởng cuộc sống giản dị, bình yên của từng góc phố.

Một góc Hội An

Các món ăn không thể bỏ qua khi đến Hội An

Cao lầu

Cao lầu là một trong những món ăn nổi tiếng nhất ở Hội An mà bạn không nên bỏ qua. Nước sốt thơm ngon được chế biến đặc biệt và thịt xíu đã làm nên mùi vị đặc trưng cho món cao lầu.

Mỳ Quảng

Bên cạnh cao lầu, mỳ Quảng là một trong những món ăn mà bạn nhất định phải thưởng thức một lần khi đi tour du lịch Hội An. Dù bạn có thể thưởng thức món mỳ quảng ở bất kì nơi nào nhưng thưởng thức món ăn đặc biệt này ở Hội An mới là đúng điệu. Bạn có thể thưởng thức món mỳ Quảng ở những quán hàng rong đồng thời tìm hiểu cách chế biến món ăn này từ những người bán hàng.

Bánh bao bánh vạc

Nhân bánh được làm từ thịt tôm tươi trộn đều với nấm, giá và bánh được ăn kèm với nước mắm thơm nức mũi. Món ăn bình dị này là một trong những món ăn vặt quen thuộc của người Hội An mà bạn nên thưởng thức ít nhất một lần trong đời để cảm nhận được sự bình dị, mộc mạc của phố cổ.

Bánh đập

Dạo chơi phố cổ đừng quên thưởng thức món bánh đập dân dã nhưng lại thơm ngon, ấn tượng. Bánh đập hến xào là một trong những món ăn vặt được nhiều khách du lịch yêu thích. Bánh tráng giòn giòn ăn kèm với hến xào béo ngậy khiến bạn không thể ngừng thưởng thức món ăn độc đáo này.

Cơm gà Hội An

Bạn có thể thưởng thức món cơm gà Hội An ở bất kì tỉnh thành nào, tuy nhiên chỉ có ở Hội An, món cơm gà mới được chế biến đúng cách và thơm ngon. Cơm được trộn đều gia vị rồi mới được nấu với nước luộc gà, thịt gà Hội An ngon, dai và được xé nhỏ. Khi đi Hội An, bạn đừng quên thưởng thức món ăn thú vị này nhé!

Đặc sản Cao Lầu Hội An

Những kinh nghiệm đáng nhớ ở Hội An

Đi bộ hoặc đi xe đạp dạo quanh phố cổ là một những trải nghiệm khó quên khi đi Hội An. Khu phố cổ dù không quá rộng nhưng cũng đủ để bạn dành trọn cả ngày để tham quan từng hàng quán, cửa hàng, ngắm cảnh đẹp lãng mạn của khu phố cổ.

Kinh nghiệm du lịch Hội An đẹp nhất, bạn đừng quên chọn một quán cà phê hoặc một quán nước ở trên lầu để có thể ngắm cảnh Hội An bình yên và đẹp thế nào từ trên cao.

Hội An đẹp dịu dàng như một cô gái tuổi đôi mươi tươi trẻ dưới ánh nắng vàng rực rỡ, nhưng ngắm cảnh đẹp Hội An vào buổi tối sẽ mang đến nhiều kỉ niệm khó quên. Khi màn đêm buông xuống, khắp các con đường ở phố cổ lên đèn, những ngọn đèn lồng rực rỡ mang đến màu sắc ấn tượng cho phố cổ Hội An.

Thả đèn hoa đăng bên sông Hoài trong những ngày rằm, ngày đầu tháng mang rất nhiều ý nghĩa với khách du lịch và cũng là một trải nghiệm mà bạn không nên bỏ qua khi đến với Hội An.

Phố cổ Hội An – Nơi thời gian ngưng đọng và là nơi mang đến nhiều cảm xúc cho khách du lịch là điểm đến ấn tượng cho bất kì ai đặt chân đến nơi này. Tham quan Hội An bạn sẽ được tìm về với một thời quá khứ huy hoàng của đất nước ta trên dải đất miền Trung thân thương.

Đến Hội An bằng phương tiện gì?

Hiện tại ở Hội An vẫn chưa có sân bay và cũng không có ga tàu hỏa. Do vậy, bạn có thể đáp sân bay Đà Nẵng hoặc sân bay Chu Lai sau đó đi xe buýt hoặc thuê xe máy đi Hội An. Nếu không chọn máy bay bạn có thể đến Hội An bằng tàu hỏa và xuống ga Đà Nẵng rồi thuê xe hoặc đi xe buýt đến Hội An.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn xe khách đến Hội An nếu bạn xuất phát gần nơi này.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: vtc.vn