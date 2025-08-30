Kiểm tra phòng trọ của nam thanh niên, chủ nhà sốc nặng khi thấy cảnh bên trong

Theo The Paper, ngày 17/8, ông Trương ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc liên lạc với một trong những người thuê nhà của mình, nhắc nhở thanh niên ngoài 20 tuổi này hợp tác với chương trình xét nghiệm axit nucleic của cộng đồng nhưng bất thành.

Ông nhờ một người bạn kiểm tra căn hộ, không ngờ nhận được bức ảnh về căn phòng bị tàn phá: Sàn nhà, giường và bàn làm việc ngổn ngang hộp giao hàng, chai nhựa, chất lỏng màu vàng bên trong chai có vẻ là nước tiểu.

Vợ chồng ông Trương lập tức đến hiện trường vào buổi chiều hôm đó và ngửi thấy mùi hôi nồng nặc ngay khi mở cửa.



Kiểm tra, họ phát hiện đằng sau cánh cửa tủ đầu giường có hơn 10 chai nhựa chứa chất lỏng màu vàng, bốc mùi khai nồng nặc, theo HK01.

"Tôi thực sự không thể hiểu nổi hành động này. Nhà vệ sinh chỉ cách giường ngủ khoảng 10 bước chân, lại được lau dọn sạch sẽ định kỳ hai ngày một lần. Vậy mà cậu ta lại làm như thế", chủ nhà trọ bức xúc chia sẻ.

Hai vợ chồng chủ nhà sau đó cùng với một người bạn đã dành nhiều giờ để dọn dẹp phòng. Sau đó, họ mở tất cả các cửa ra vào và cửa sổ để thông gió cho căn phòng, chuẩn bị thay nệm trước khi cho thuê lại.

Sau khi sự việc được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng phẫn nộ và chỉ trích hành vi mất vệ sinh này.

Một số người châm biếm: "Chỉ nhìn hình thôi mà tôi đã ngửi thấy mùi hôi rồi". Nhiều ý kiến còn đề nghị chủ nhà buộc nam thanh niên kia phải quay lại dọn "hậu quả" do mình gây ra.

Sự việc cũng khơi lại cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về "người thuê nhà xấu xí". Nhiều người cho rằng cả chủ nhà và khách thuê đều phải thiết lập quy tắc sống cơ bản và ý thức trách nhiệm để tránh ảnh hưởng đến những cư dân khác trong cộng đồng.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn