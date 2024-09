Không tìm thấy vật liệu nổ tại hiện trường hai vụ nổ ở Nghệ An

Tối 2/9, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp cho biết những ngày qua bộ đội công binh đã sử dụng các thiết bị siêu âm hiện đại khoanh vùng, rà soát hiện trường tại nhà ông Hoàng Văn Quang (61 tuổi, đã chết), song không tìm thấy vật liệu nổ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ một số vật liệu khả nghi, đã gửi đi giám định để xác định có phải là chất nổ hay không. Kết quả điều tra sẽ được công bố sớm nhất.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm và đánh giá tình hình an toàn, lực lượng chức năng đã quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Người dân trong khu vực đã có thể trở lại nhà của mình.

Lực lượng chức năng tìm vật liệu nổ tại hiện trường, ngày 30/8. Ảnh: Hùng Lê

Một tuần trước, căn nhà cấp bốn rộng gần 100 m2 của ông Quang nằm cạnh quốc lộ 48C, thuộc xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp, phát ra tiếng nổ lớn khiến tường của phòng bếp rộng khoảng 30 m2 bị đổ sập từng mảng, mái tôn bay ra vườn. Ông Quang và vợ Hoàng Thị Hương, 53 tuổi, tử vong tại chỗ. Nhà hàng xóm bị hỏng cửa sổ và vỡ cửa kính, xe bán tải đậu ở gara nứt kính trước.

Chiều 29/8, anh Trần Cao Huy (37 tuổi, tài xế máy xúc) và anh Phan Huy Sang (30 tuổi, tài xế xe tải) được thuê đến dọn dẹp đống đổ nát tại căn bếp của nhà ông Quang. Đến 16h, trong lúc máy móc đang làm việc, một tiếng nổ lớn phát ra từ đống đổ nát khiến anh Huy và Sang văng xa vài mét, bị thương nặng. Hai nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Hiện trường hai vụ nổ tại nhà nạn nhân Quang. Video: Hùng Lê

Ngày 30/8, nhà chức trách xác định nguyên nhân xảy ra hai vụ nổ liên tiếp có thể do vật liệu nổ gây ra. 6 hộ dân sống xung quanh được sơ tán để đề phòng rủi ro. Lực lượng công binh được cử đến hiện trường để phối hợp với địa phương rà soát, điều tra nguyên nhân.

Vợ chồng ông Quang ngoài làm ruộng còn bán đồ ăn sáng. Ba người con đã trưởng thành, đang đi học và làm ăn xa.

