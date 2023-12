Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc rét 2,5 độ C

Nhiệt độ đo được lúc 6 giờ sáng 19-12, tại Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 7,4 độ C; Cao Bằng 10 độ C; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 14 độ C; Hà Nội 12,8 độ C; Vinh (Nghệ An) 18,7 độ C