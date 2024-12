Khởi tố nữ chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 3 tỷ đồng

Ngày 29/12, Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Nguyên (SN 1975, ngụ ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, từ năm 2004 Võ Thị Nguyên đứng ra tổ chức hụi và làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng.

Trong quá trình tổ chức hụi, Võ Thị Nguyên đã mở nhiều dây hụi mới và dùng các thủ đoạn gian dối như mạo danh hụi viên để hốt hụi, bán hụi khống cho hụi viên nhằm chiếm đoạt tài sản...

Đến tháng 8/2023, Võ Thị Nguyên tuyên bố vỡ hụi do mất khả năng chi trả. Tại thời điểm vỡ hụi, Nguyên nợ tiền hụi của các hụi viên với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn