Khởi tố một phó giám đốc lập khống hồ sơ quyết toán công trình

Trước đó, vào cuối tháng 12/2023, như Báo CAND đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Hợp tác xã Mỹ Tân An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành; ra quyết định khởi tố bị can đối với Ung Thượng Hiền (SN 1954, trú xã Tam Xuân 1), Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Tân An và Triệu Thanh Tiền (SN 1988, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Giám đốc Công ty TNHH Trần Gia về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Phi.

Theo kết quả điều tra mở rộng vụ án, bị can Trần Văn Phi đã có hành vi trao đổi, bàn bạc, giúp Ung Thượng Hiền lập khống hồ sơ quyết toán công trình xây dựng mới trụ sở Hợp tác xã Mỹ Tân An, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 200 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân