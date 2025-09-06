Đắk Lắk: 79 cán bộ kê khai tài sản, thu nhập, có 17 người không trung thực

Ngày 5-9, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo về kết quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2024 và phát hiện 17 cán bộ kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Trong năm 2024, toàn tỉnh có 3.275 người thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Trong số này 2.779 người công khai bằng hình thức niêm yết và 496 người công khai tại cuộc họp cơ quan, đơn vị.

Thanh tra tỉnh đã xác minh ngẫu nhiên 79 trường hợp, gồm 39 người tại Đắk Lắk (cũ) và 40 người tại Phú Yên (cũ). Kết quả 17 người bị kết luận không trung thực trong việc kê khai hoặc giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập.

Ngoài ra 51 người mắc sai sót như kê khai không đầy đủ thông tin, sử dụng sai biểu mẫu, chậm thời hạn nộp bản kê khai… nhưng chưa đến mức bị coi là không trung thực.

Điều đáng chú ý là dù có nhiều vi phạm, trong năm chưa có cá nhân nào bị xử lý kỷ luật. Các biện pháp như xóa tên khỏi danh sách ứng cử, không bổ nhiệm, cách chức hoặc buộc thôi việc chưa được áp dụng.

Báo cáo của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chỉ rõ những khó khăn trong việc xác định giá trị tài sản để kê khai. Quyền sử dụng đất chưa có giấy chứng nhận, đất được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, hoặc trường hợp nhà ở chuyển đổi công năng như xây để nuôi yến đều khiến việc kê khai phức tạp, thiếu thống nhất.

Một số cán bộ, công chức vẫn thực hiện kê khai mang tính đối phó, thiếu trung thực. Trong khi đó công tác kiểm tra, giám sát ở nhiều cơ quan chưa chặt chẽ. Không ít người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng kê khai chiếu lệ.

Nguyên nhân của những tồn tại trên được chỉ ra là do quy định pháp luật chưa thống nhất, ý thức chấp hành của một bộ phận cán bộ còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc giám sát của cơ quan cấp trên chưa thường xuyên, chưa kịp thời.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ