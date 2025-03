Khán giả xúc động, bật khóc trong đêm rock kỷ niệm 30 năm ban nhạc Bức Tường

Tối 29/3, ban nhạc Bức Tường “đốt cháy” không gian buổi biểu diễn tại TP.HCM trong chương trình “We are The Wall” - kỷ niệm chặng đường 30 năm của ban nhạc.

Giống như buổi biểu diễn đã diễn ra tại Hà Nội trước đó, chương trình “We are the wall” phủ kín khán giả đến từ nhiều tỉnh khu vực phía Nam. Nhiều người hâm mộ Bức Tường không ngại vượt chặng đường xa, từ Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An… tới tham dự.

Đêm nhạc "We are The Wall" là một hành trình cảm xúc, nơi ký ức và thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả được tái hiện sống động.

Khán giả TPHCM "cháy" cùng ban nhạc Bức Tường trong đêm diễn kỷ niệm 30 năm.

Đêm nhạc với những bài hát gắn liền với tuổi trẻ của nhiều người thế hệ 7x, 8x, 9x.

Bức Tường không chỉ kể lại câu chuyện huy hoàng đầy tự hào mà còn thổi làn gió mới với những bản phối sáng tạo, kết hợp giữa rap và nhạc cụ truyền thống. Sự giao thoa giữa hiện đại và giá trị xưa cũ đã tạo nên một không gian âm nhạc vừa gần gũi vừa mới mẻ, tạo sự phấn khích cho khán giả.

Tại phần mở đầu, ca sĩ Việt Lâm cùng các thành viên thể hiện một loạt ca khúc quen thuộc của Bức Tường trong thời kỳ đầu: “Bông hồng thủy tinh”, “Tâm hồn của đá”, “Niềm tin cho cát bụi”... Trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Bức Tường thể hiện chất nhạc phóng khoáng, cuồng nhiệt.

Với sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Dương Trần Nghĩa và các nghệ sĩ âm nhạc dân tộc, Bức Tường mang đến các tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa dân gian như “Bài ca sông Hồng”, “Men say”...

Đây là những tác phẩm từng đánh dấu bước ngoặt của Bức Tường, đạt được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và công chúng khi đưa âm nhạc truyền thống vào rock.

Suốt hơn 3 giờ, khán giả say sưa hát, nhảy cùng các thành viên ban nhạc. Bên cạnh. Trong nhiều khoảnh khắc, họ cũng nghẹn lại khi nhớ tới cố nhạc sĩ Trần Lập - thành viên sáng lập và viết nên nhiều tác phẩm bất hủ của Bức Tường.

Đặc biệt, ở khoảnh khắc ca khúc Cơn mưa tháng 5 vang lên với giọng hát của Trần Lập trên nền guitar của nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, nhiều người lặng lẽ đưa tay lau nước mắt.

Khoảnh khắc xúc động trong đêm diễn. Tiếng hát của cố ca sĩ - nhạc sĩ Trần Lập vang lên trên nền guitar của Trần Tuấn Hùng.

Nhiều người xúc động bật khóc

khi nhớ Trần Lập.

Tại clip phát trong chương trình, nhà báo Lại Văn Sâm khẳng định thành công của chương trình truyền hình SV96 và các mùa sau có sự đóng góp mạnh mẽ của Bức Tường.

Ông chia sẻ: “Trong cuốn sách của Trần Lập, Bức Tường có nhắc đến tôi như một người giúp ban nhạc bước ra ánh sáng. Nhưng thực tế, dù không có tôi, họ vẫn sẽ làm được điều đó. Chỉ là vào thời điểm ấy, chúng tôi có cơ duyên gặp gỡ và cùng nhau tạo nên những “trái ngọt” đáng nhớ”.

Theo ông, điểm đặc biệt trong âm nhạc của Bức Tường chính là tính trí tuệ, khi mỗi ca khúc đều mang một ý tưởng và thông điệp rõ ràng.

“Việc nhiều thế hệ khán giả yêu mến, theo dõi Bức Tường suốt ba thập kỷ không chỉ đến từ ảnh hưởng của những người đi trước, mà quan trọng hơn, họ thực sự bị hấp dẫn bởi giá trị mà ban nhạc mang lại”.

Đêm nhạc “We are The Wall” kết thúc với việc Bức Tường cắt bánh sinh nhật tuổi 30. Guitarist Trần Tuấn Hùng tiết lộ trong năm nay, ban nhạc sẽ có thêm nhiều dự án mới, đặc biệt là concert riêng vào dịp cuối năm.

