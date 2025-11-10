Kê biên 2 tài sản trị giá hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an thông tin về 2 vụ án về Hoàng Hường và Ngân 98 đang được dư luận quan tâm. Ảnh: VGP.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 chiều nay, chia sẻ thông tin liên quan đến các vụ án gần đây của TikToker, người nổi tiếng Hoàng Hường, Ngân 98, Lương Bằng Quang, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đối với vụ án Hoàng Hường, tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng.

Về diễn biến mới của vụ án, ngày 27/10, qua công tác điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993) cùng với tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi của đối tượng này là giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu, giảm thuế phải nộp.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tiến hành kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường ước tính trị giá hơn 300 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại.

“Hiện nay, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra và chúng tôi sẽ thông tin khi có những diễn biến mới”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản chia sẻ.

Đối với vụ án của Ngân 98 và Lương Bằng Quang, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết ngày 10/10, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can với 3 hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

“Đến hôm nay, vụ án vẫn đang tiếp tục trong quá trình điều tra và làm rõ. Khi có thông tin cập nhật mới, chúng tôi sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí sau”, ông Toản cho biết.

Trước đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến CTCP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cùng ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can. Cụ thể, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hường; Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha).

Ngoài ra còn có Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng trong tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi Ngân 98) về tội Đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội Môi giới hối lộ.

Mở rộng điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Ngân 98 điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM xác định sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho một đối tượng là Lê Sỹ Cường để nhằm mục đích không bị xử lý.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã ra các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với các bị can kể trên.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: znews.vn