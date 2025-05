iPhone 17 Air sao chép điện thoại Pixel?

Trong quảng cáo vừa đăng tải, Google đã nhắm vào các rò rỉ thiết kế của iPhone 17 Air để nói lên sự sao chép trắng trợn mà Apple thực hiện với chiếc iPhone siêu mỏng sắp tới. Mọi thứ bắt nguồn từ các kết xuất rò rỉ cho thấy thiết kế camera sau của iPhone 17 Air có nhiều điểm tương đồng với dòng Pixel.

Theo video được gắn tag #BestPhonesForever mà Google vừa đăng tải, công ty đã chế giễu thiết kế iPhone 17 Air. Lấy nội dung “Responding to the Rumors”, tạm dịch là “Trả lời tin đồn”, điện thoại Pixel đã có một cuộc trò chuyện thú vị với iPhone, trong đó Pixel nhấn mạnh: “Có rất nhiều tin đồn đang lan truyền về thiết kế mới sắp ra mắt của iPhone”. Video còn hiển thị hình ảnh so sánh giữa thiết kế bị rò rỉ của iPhone 17 và Pixel.

Điện thoại Pixel đã nói gì với iPhone về thiết kế iPhone 17 Air?

iPhone đã đáp lại: “Thật điên rồ. Bạn có thể tưởng tượng tôi làm điều tương tự như bạn đã làm vào những năm đầu tiên không?”. Tuy nhiên, Pixel cũng không quên nhắc nhở rằng Apple đã áp dụng một số tính năng của Pixel, như chế độ ban đêm và Magic Eraser.

Pixel kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách nhấn mạnh rằng “những tin đồn này chỉ là tin đồn thôi”, và iPhone cũng đã lặp lại câu nói đó.

Video quảng cáo được Google đăng tải

Hình ảnh rò rỉ cho thấy thiết kế camera sau của iPhone 17 Air thực sự giống với dòng Pixel, với thanh camera đã trở thành đặc trưng của Pixel kể từ dòng Pixel 6 ra mắt năm 2021. Trên thực tế, thiết kế này cũng đã xuất hiện trên Nexus 6P từ năm 2015.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Google và các nhà sản xuất Android khác đã học hỏi từ Apple trong những năm qua, khi họ cũng bắt đầu cung cấp điện thoại có cạnh phẳng. Mặc dù Apple không phải là hãng đầu tiên giới thiệu thiết kế này nhưng họ đã góp phần phổ biến nó trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy rằng, trong ngành công nghiệp smartphone, việc sao chép thiết kế không phải lúc nào cũng là một chiều.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn