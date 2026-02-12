Hội chị em cạn lời với đường may ẩu bên trong chiếc áo dài gần 2 triệu đồng: "Thế này chỉ đáng 400 nghìn"

Mới đây, cộng đồng mạng, đặc biệt là hội chị em mê áo dài đang "dậy sóng" trước loạt hình ảnh cận cảnh phần đường may bên trong một chiếc áo dài có giá lên tới 1.826.000 VNĐ. Điều khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng là mức độ hoàn thiện của sản phẩm lại hoàn toàn không tương xứng với số tiền bỏ ra, nhất là khi đây còn đến từ một shop thời trang sở hữu trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Trái với mong đợi của khách hàng về một chiếc áo dài lung linh, màu sắc nhẹ nhàng, đúng chuẩn "nàng thơ" mùa lễ Tết. Khi sản phẩm thực sự về tay, phần detail bên trong. nơi thể hiện rõ nhất tay nghề may đo lại khiến người xem "cạn lời". Đường chỉ thừa lộ rõ, mối nối vải cẩu thả, nhiều đoạn được xử lý sơ sài bằng cách thắt nút thủ công, thậm chí không hề có dấu hiệu được giấu chỉ hay may lót đúng chuẩn.

Trong bối cảnh áo dài đang là hot trend năm nay, việc giá cả bị đẩy lên cao không còn là điều xa lạ. Thế nhưng, vấn đề khiến người tiêu dùng bức xúc nằm ở chỗ: giá một đằng, chất lượng một nẻo. Với mức giá gần 2 triệu đồng, khách hàng hoàn toàn có quyền kỳ vọng một sản phẩm chỉn chu hơn, từ chất liệu, phom dáng cho tới kỹ thuật hoàn thiện. Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng, với tình trạng đường may như vậy, chiếc áo dài này "chỉ đáng tầm 400k.

Đáng nói hơn, theo nhận định của một số người, với số tiền 1,8 triệu đồng, khách hàng thậm chí có thể đặt may một bộ áo dài tơ tằm, phom dáng đơn giản nhưng đường may gọn gàng, chất liệu cao cấp và độ bền vượt trội.

Câu chuyện này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng thời trang bán bằng hình ảnh và danh tiếng. Khi lượng follow lớn không đồng nghĩa với chất lượng đảm bảo, người thiệt thòi cuối cùng vẫn là người tiêu dùng. Sự bức xúc của hội chị em không chỉ nằm ở vài đường chỉ xấu, mà là cảm giác bị xem nhẹ, bị đặt vào thế đã trót mua thì phải chấp nhận.

Thời trang, đặc biệt là áo dài là một trang phục mang nhiều giá trị văn hoá, không chỉ cần đẹp ở bề ngoài, mà còn phải tử tế từ những chi tiết nhỏ nhất bên trong. Và rõ ràng, với mức giá gần 2 triệu đồng, khách hàng xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

Nguồn tin: thanhnienviet.vn