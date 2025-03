Hoạt động điều tra tại Nghệ An sau khi bỏ công an cấp huyện

Trong tỉnh

Từ ngày 1/3, tổ chức bộ máy công an địa phương 2 cấp tỉnh và xã chính thức đi vào hoạt động. Theo mô hình tổ chức mới, hoat động điều tra của công an tỉnh Nghệ An cũng có những thay đổi xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ mới về bảo đảm an ninh trật tự….