Hỏa hoạn thiêu rụi bưu điện lịch sử ở Philippines

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi bưu điện cổ nhất Philippines tối 21-5 - Ảnh: STR

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 21h45 (giờ địa phương) ngày 21-5 tại Bưu điện Trung tâm Manila ở Phillippines.

Hơn 80 xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. Lính cứu hỏa đã vật lộn suốt đêm mới kiểm soát được đám cháy vào khoảng 7h sáng nay 22-5.

Hình ảnh cho thấy khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên từ các khung cửa sổ, khiến tòa nhà cổ kính với hàng cột lớn bên ngoài bị cháy đen.

"Toàn bộ tòa nhà đã bị thiêu rụi từ tầng hầm đến tận tầng 5", ông Luis Carlos, người đứng đầu bưu điện, nói với Đài phát thanh DZBB.

Theo ông Carlos, thư từ, bưu kiện và bộ sưu tập tem của bưu điện có thể đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ.

Bưu điện Trung tâm Manila được xây dựng vào năm 1926, từng được coi là "tòa nhà lớn nhất" ở Manila và tọa lạc ở khu phố cổ lịch sử của thủ đô Philippines.

Bưu điện do kiến trúc sư người Philippines Juan M. Arellano và Tomás Mapúa xây dựng. Tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng trong Thế chiến II, sau đó được xây dựng lại vào năm 1946.

Năm 2018 tòa nhà được công nhận là "tài sản văn hóa quan trọng". Cụ thể, đây là bưu điện lâu đời nhất của Philippines, có "ý nghĩa văn hóa, nghệ thuật và lịch sử đặc biệt".

Bưu điện Trung tâm Manila là "tài sản văn hóa quan trọng" của Philippines - Ảnh: AFP

