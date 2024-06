HLV CLB Nam Định nể phục cầu thủ Sông Lam Nghệ An

Your browser does not support the video tag.

Video CLB Nam Định bị cầm hòa 1-1 bởi Sông Lam Nghệ An trên sân Thiên Trường ở vòng 22 Night Wolf V-League 2023 - 2024 - Nguồn: FPT PLAY

Tối 31-5, khuôn khổ vòng 22 V-League 2023 - 2024, đội dẫn đầu bảng CLB Nam Định bị cầm hòa 1-1 bởi Sông Lam Nghệ An ngay trên sân Thiên Trường.

Đội khách mở tỉ số do công của Michael Olaha trên chấm penalty ở phút 61. Gỡ hòa cho CLB Nam Định là tiền vệ Hendrio ở phút 67.

Kết quả này khiến CLB Nam Định bị rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm so với đội xếp thứ nhì là Bình Định.

Họp báo sau trận, HLV Vũ Hồng Việt của đội chủ nhà giải thích lý do cho kết quả hòa: "Ngay từ đầu tôi đã dự đoán được những khó khăn khi đối đầu với Sông Lam Nghệ An.

Đội hình trẻ trung của họ thi đấu với tinh thần rất cao và đặc biệt áp sát cực nhanh. Mỗi khi Nam Định có bóng là lập tức bị đối thủ áp sát nên rất khó triển khai bóng".

Ở trận này, đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An có tuổi đời trung bình 23,1 tuổi - thấp hơn nhiều so với con số 29,6 của CLB Nam Định.

Toàn bộ đội hình CLB Sông Lam Nghệ An có độ tuổi trung bình 23,8, trẻ nhất V-League 2023 - 2024 - Ảnh: NĐFC

Nói thêm về trận đấu, ông Vũ Hồng Việt khen ngợi tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã hòa nhập nhanh với lối chơi của CLB Nam Định và có những màn trình diễn tốt.

Về cuộc đua vô địch, vị HLV trưởng đội bóng thành Nam bộc bạch: "Bốn trận còn lại đều là chung kết. Chúng tôi muốn đạt được mục tiêu thì phải quyết tâm giải quyết từng trận một".

Cũng trong họp báo sau trận, HLV Phạm Anh Tuấn bên phía Sông Lam Nghệ An khen ngợi các học trò đã thi đấu quả cảm để giành điểm số quan trọng cho cuộc đua tránh suất phải đá play off trụ hạng.

Ông Tuấn khẳng định: "Đội bóng chưa bao giờ rớt hạng V-League là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp nối niềm tự hào đó".

Hiện Sông Lam Nghệ An đang xếp thứ 11/14 với 26 điểm, bằng điểm nhưng hơn về hiệu số so với hai đội xếp ngay sau là Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai.

Sau vòng 22, V-League 2023 - 2024 sẽ tạm nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam tập trung trong dịp FIFA Days với hai trận đấu gặp Philippines (sân nhà, ngày 6-6) và Iraq (sân khách, ngày 11-6), khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Vòng 23 V-League 2023 - 2024 sẽ trở lại vào ngày 15 và 16-6.

Tác giả: HOÀNG TÙNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ