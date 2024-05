Hiện trường vụ cháy nhà trọ 5 tầng ở Trung Kính khiến 14 người tử vong

Vụ cháy được xác định xảy ra vào khoảng 0h30 sáng 24/5, tại ngôi nhà trọ 5 tầng nằm trong ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Vào thời điểm trên ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm ngôi nhà 5 tầng, kèm nhiều tiếng nổ lớn - Ảnh: Hanoi News

Theo người dân chứng kiến vụ việc, ngôi nhà cho thuê trọ có 5 tầng, tại tầng 1 là cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp điện - Ảnh: Công Minh

Nhận tin báo, ngay sau đó, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đã huy động nhiều phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường - Ảnh: Phong Minh

Tuy nhiên do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ rộng chưa đến 2m, cách xa mặt đường Trung Kính hơn 200m nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận tận nơi. Lực lượng cứu nạn cứu hộ phải kéo đường ống dẫn nước từ đường Trung Kính vào hiện trường để chữa cháy - Ảnh: Đại đoàn kết

Bên cạnh đó, lực lượng y, bác sĩ cũng như xe cấp cứu cũng được điều động tới hiện trường - Ảnh: Hội những người yêu lính cứu hoả

Theo thônng tin trên báo Tuổi Trẻ, đến hơn 3h sáng, nhiều thi thể bọc túi vải, đặt trên cáng được lực lượng chức năng đưa ra ngoài - Ảnh: Đại đoàn kết

Số người tử vong tính đến thời điểm 6h20 phút sáng mà lãnh đạo địa phương chia sẻ trên báo Tin tức là 14 người, 3 người bị thương. Lực lượng tại hiện trường vẫn đang tiếp cận tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Theanh28

Hiện trường vụ cháy còn sót lại - Ảnh: Đ.H

Nguyên nhân vụ cháy nhà trọ 5 tầng khiến nhiều người tử vong hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ - Ảnh: Đại đoàn kết

Your browser does not support the video tag.

Clip hiện trường vụ cháy nhà trọ 5 tầng ở Hà Nội khiến 14 người tử vong - Nguồn: Công Minh

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn