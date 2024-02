Hẹn nhau đấu kiếm rồi cùng vào trại "ăn Tết"

Tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Minh Đức và Phạm Mạnh Quyền.

Ngày 8-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can tam giam đối với 2 thanh niên về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Hai đối tượng này là Phạm Minh Đức (SN 2000) và Phạm Mạnh Quyền (SN 2004, cùng ở thôn Tú Loan 3, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch).

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 3-2, Phạm Minh Đức và Phạm Mạnh Quyền có xảy ra mâu thuẫn nên đã đánh nhau khi đang đi trên đường thuộc xã Quảng Hưng. Sau đó, người dân đã ra căn ngăn và hai đối tượng trở về nhà.

Vì ấm ức, Đức đã lấy 2 con dao (dài khoảng 50cm) đến nhà tìm Quyền để đánh nhau, nhưng không gặp. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi Quyền biết Đức cầm dao đến nhà để gây sự, Quyền đã lấy 1 con dao (dài khoảng 70cm) đến nhà tìm Đức để đánh nhau. Mặc dù người dân đã nhiều lần can ngăn, nhưng Đức và Quyền vẫn tìm gặp và sử dụng hung khí đánh nhau, hậu quả Đức và Quyền bị thương ở tay và vùng mặt.

Xét thấy hành vi 2 đối tượng là rất nguy hiểm, mạnh động, hiếu chiến, có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, cần phải ngăn chặn nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Quản Trạch đã bắt giam 2 đối tượng để răn đe trước hành vi coi thường tính mạng của mình.

Hai thanh niên đã vào Nhà tạm giam Công an huyện Quảng Trạch để chấp hành pháp luật và suy nghĩ về những hành động của mình.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao Động