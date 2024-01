Hậu khoe ảnh áo tắm, MC Đường lên đỉnh Olympia tiếp tục gây bất ngờ với diện mạo mới

MC Khánh Vy là một trong những người đẹp Việt nhận được nhiều quan tâm của công chúng. Không những vì nhan sắc mà còn bởi sự thông minh, hoạt bát cùng vốn kiến thức đáng nể. Sinh trưởng trong một gia đình có nền tảng giáo dục tốt, người đẹp Nghệ An được mẹ "quản" khá kỹ về việc ăn mặc, chuẩn bị vẻ ngoài. Lướt trang cá nhân của hot girl thông thạo 7 thứ tiếng, có thể thấy cô thường chọn cho mình hình ảnh thanh lịch, trẻ trung, có gợi cảm nhưng trong chừng mực vừa phải.

Song mới đây người đẹp đã khiến fan bất ngờ với màn "đảo ngói" thay đổi kiểu tóc dài nền nã thường ngày bằng mái tóc ngắn, được tẩy nhuộm sáng khá "chất" và tươi trẻ. Cùng với đó cô đã chia sẻ đoạn tin nhắn với mẹ cho hay mẹ hoàn toàn không ưng ý về mái tóc này của Khánh Vy.

Hình ảnh mới của Khánh Vy khiến nhiều người bất ngờ.

Với gương mặt đẹp, mái tóc sáng được cắt ngắn khá hợp với nữ MC.

Cô cũng chia sẻ đoạn tin nhắn với mẹ, bà tuy không ưng nhưng vẫn trả lời rất nhẹ nhàng.

Nhưng hóa ra đây chỉ là một màn đùa vui hài hước của người đẹp sinh năm 1999, mái tóc cá tính này thực chất là tóc giả, Khánh Vy đã phải tết chặt tóc thật của mình, đội voan trùm chặt sau đó mới sử dụng tóc giả. Toàn bộ công cuộc "biến hình" này đã được người đẹp chia sẻ lên trang cá nhân. Cũng dễ hiểu bởi hiện tại với công việc của mình, kiểu tóc dài, tông màu tối sẽ phù hợp với cô trong việc biến hóa hình ảnh, phù hợp với bất kỳ sự kiện nào.

Mái tóc ấn tượng này thực chất là tóc giả, được cô sử dụng để thay đổi phong cách.

Cô nàng đã tốn nhiều thời gian thắt tóc thật, chỉnh trang, đeo bọc lưới trước khi đội tóc giả.

Trước đó, Khánh Vy cũng từng "cãi lời mẹ" khi chụp bộ ảnh táo bạo với nội y. Cô chia sẻ: "Trước đó tôi đã xin phép mẹ rồi nhưng mẹ không cho. Mẹ tôi nói hơi hở, mẹ không thích. Tôi thì muốn nghĩ theo một hướng khác, đó là giá trị của một con người không chỉ được đánh giá trên cơ thể của người ấy.

Việc mình ăn mặc thế nào để cảm thấy thoải mái, tự tin và có thể truyền đi sự tích cực, yêu bản thân tới người khác quan trọng hơn. Đương nhiên việc ăn mặc cũng phải nằm trong khuôn khổ, một chuẩn mực xã hội nhất định. Đây là một trong những lần tôi đi trái lại với lời mẹ nói. Nếu mẹ đang xem thì con xin lỗi mẹ nhưng thực sự con rất thích bộ ảnh này và con nghĩ nó không xấu".

Khánh Vy gây chú ý khi chụp ảnh với nội y.

Đây là một trong những lần hiếm hoi ăn mặc gợi cảm của nữ MC.

Ngược lại, trong đời sống hằng ngày, người đẹp vẫn ưa chuộng các kiểu đồ thanh lịch đi cùng phong cách trong sáng, tươi tắn. Không chạy theo việc "khoe thân" như nhiều bóng hồng khác nhưng chính nét đẹp tao nhã đã tạo nên một Khánh Vy rất riêng trong mắt công chúng.

Đăng ảnh áo tắm nhưng thiết kế cô mặc vẫn rất kín đáo, giản dị.

Người đẹp thường chọn cho mình hình ảnh thanh lịch, lối trang điểm trong veo.

Chính điều này tạo nên cái duyên và sức hút của cô với công chúng.

