Hành khách hành hung tài xế chỉ vì cho rằng xe nóng

Ngày 6/4, Công an phường Thắng Lợi (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang xác minh vụ việc một hành khác hành hung tài xế taxi.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành khách đánh, đạp tới tấp.

Cũng theo nội dung clip, khi di chuyển trên taxi, vị khách nam đã dùng tay đập vào kính xe. Lúc này, tài xế hỏi: “Gì vậy anh” thì vị khách trả lời: "Không sao đâu em, bể kính em chưa có nhưng uýnh em thì có rồi đó".

Vị hành khách (người trong vòng tròn đỏ) tỏ thái độ hằn học vì cho rằng xe taxi nóng.

Khi taxi đến điểm dừng, vị khách nam đã bước xuống, vòng sang cửa tài xế và bất ngờ dùng chân đạp, hành hung tài xế.

Anh V.M.H. (tài xế xe taxi nói trên) cho biết, khoảng 22h tối 4/4, anh lái xe chở khách tại một quán nhậu trên đường Trần Hữu Dực đến quán Karaoke Lợi Trang 4 (đường Y Jút, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Theo anh H., ngay khi vừa lên xe, một vị khách đã tỏ thái độc bực dọc vì cho rằng xe nóng. Lúc đó, anh H. đã mở sẵn máy lạnh của xe. Thế nhưng, khi nghe khách phàn nàn, anh tiếp tục hạ nhiệt độ máy lạnh xuống mức thấp.

Thế nhưng, vị khách vẫn tỏ vẻ khó chịu. Khi đến quán Karaoke, anh H. dừng xe thì vị khách bước xuống, đi vòng sang cửa của tài xế rồi đạp, đánh anh.

Tài xế vị nam hành khách chạy tới đạp, đánh.

Cũng theo anh H., vụ việc khiến anh bị hư hỏng một chiếc điện thoại. Phát hiện sự việc, những người xung quanh đã can ngăn và giúp anh giữ vị khách lại để báo công an. Ngay sau đó, Công an phường Thắng Lợi đã có mặt, mời những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ vụ việc.

Được biết, qua xác minh, Công an phường Thắng Lợi xác định, vụ việc chưa đủ cấu thành yếu tố hình sự nên đã lập biên bản vi phạm hành chính để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn