Hàng trăm người trốn khỏi Trung tâm cai nghiện Kiên Hảo

Công an xã Óc Eo đã kịp thời vây bắt một số người nghiện trốn khỏi Trung tâm cai nghiện Kiên Hảo vào địa bàn - Ảnh: Công an xã Óc Eo

Tối 5-10, nguồn tin riêng Tuổi Trẻ xác nhận Công an tỉnh An Giang đang khẩn trương vào cuộc truy bắt hàng trăm con nghiện trốn trại vào chiều cùng ngày. Các trinh sát cũng tung ra nhiều hướng để vây bắt những người nghiện trốn trại cai nghiện Kiên Hảo.

Trước đó khoảng 16h30 chiều cùng ngày, hơn 300 người nghiện tại Trung tâm cai nghiện Kiên Hảo (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) đã đập phá, tấn công cán bộ Trung tâm cai nghiện để trốn trại.

Nguyên nhân xác định ban đầu do trung tâm thực hiện nội quy cấm hút thuốc lá. Các nghi phạm cướp tài sản của người dân tự trang bị vũ khí tỏa đi khắp nơi và rất manh động.

Tính đến 18h, các lực lượng chức năng tỉnh đã vây bắt khoảng 30 người nghiện.

Đại diện Phòng Ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết hiện Công an tỉnh, công an các xã đã huy động hàng trăm cán bộ công an, quân sự tỉnh, xã để truy bắt các nghi phạm trốn trại cai nghiện và thống kê số lượng người nghiện trốn trại Kiên Hảo.

Lực lượng công an thăm hỏi người bị nhóm cai nghiện tấn công trước khi bỏ trốn - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Lãnh đạo UBND xã Óc Eo cũng cho hay lực lượng Công an xã đã phối hợp các lực lượng chức năng truy bắt các nghi phạm bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện, và chia nhiều nhóm nhỏ đi hướng Bình Thành - Thoại Sơn, Mỹ Thuận, Óc Eo.

Để đảm bảo phục vụ công tác truy bắt, UBND xã Óc Eo thông báo người dân trên địa bàn xã phải nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động quan sát khu vực xung quanh nơi ở, nơi làm việc, khu dân cư, trường học, chợ và các tuyến đường.

Khi phát hiện người lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn như: dáng vẻ mệt mỏi, né tránh lực lượng chức năng, ẩn nấp tại khu vực vắng người, hoặc xin ăn, xin ngủ qua đêm…, đề nghị báo ngay cho Công an xã Óc Eo qua số điện thoại trực ban: (02963870266) hoặc báo với trưởng ấp gần nhất.

Không tự ý bắt giữ hay đối đầu với đối tượng, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh. Vận động người thân, hộ dân xung quanh phối hợp cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho lực lượng Công an xã để xử lý nhanh, đúng quy định.

Lực lượng công an các xã giáp biên với Trung tâm cai nghiện Kiên Hảo đã vây bắt người trốn trại cai nghiện - Ảnh: MINH KHANG

"Hiện đang mùa lũ nên nhóm cai nghiện trốn trại có thể không đi xa được. Từ chiều đến giờ, anh em báo đã bắt được một số người trốn trại đi về hướng Óc Eo", lãnh đạo UBND xã Óc Eo nói.

