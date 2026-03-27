Hãng phụ kiện gây tranh cãi khi ví khách hàng với chó

Thương hiệu đã bị người dùng Trung Quốc tẩy chay dữ dội sau quảng cáo vạ miệng. Ảnh: Logitech.

Logitech Trung Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thương hiệu nghiêm trọng sau khi một nội dung quảng cáo có tính chất nhục mạ người tiêu dùng xuất hiện trên kênh bán hàng chính thức. Sự việc bắt nguồn từ một mẩu quảng cáo của cửa hàng "Logitech G Official Flagship Store" trên nền tảng Douyin vào ngày 26/03.

Nội dung gây tranh cãi chứa dòng chữ đầy miệt thị: “Vừa giảm giá một cái, chẳng phải bạn lại chạy đến giống như một con chó sao?”.

Ngay lập tức, hình ảnh này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các mạng xã hội tại Trung Quốc, gây nên làn sóng phẫn nộ và kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của hãng, đặc biệt là dòng chuột chơi game cao cấp.

Quảng cáo xúc phạm khách hàng của Logitech đã bị xóa ngay sau đó.

Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng, tối cùng ngày, Logitech Trung Quốc đã phát đi thông báo xin lỗi chính thức. Đại diện hãng cho biết họ cảm thấy “shock và đau lòng” trước những gì đã xảy ra. Theo kết quả điều tra sơ bộ, gian hàng này không do Logitech trực tiếp vận hành mà được ủy quyền cho một bên thứ ba là Công ty TNHH Điện tử Shanghai Best quản lý.

Phía Logitech giải thích rằng một nhân viên của đối tác vận hành đã tự ý đăng tải nội dung này mà không thông qua quy trình kiểm duyệt tài liệu marketing tiêu chuẩn của hãng. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy tắc đạo đức và hình ảnh thương hiệu mà tập đoàn đã xây dựng.

“Chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu và đồng cảm với sự thất vọng cũng như giận dữ của mỗi người chơi”, phía Logitech Trung Quốc khẳng định trong văn bản xin lỗi.

Hãng cam kết đã ngay lập tức gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và xử lý nghiêm các nhân viên liên quan đến vụ việc.

Dù hãng đã nhanh chóng lên tiếng, trên các diễn đàn công nghệ, nhiều người dùng vẫn tỏ ra hoài nghi về sự tôn trọng thực sự của nhãn hàng dành cho khách hàng. Một số bình luận cho rằng việc đổ lỗi hoàn toàn cho nhân viên của bên thứ 3 chỉ là cách để né tránh trách nhiệm.

Logitech cho biết sẽ coi đây là bài học đắt giá và cam kết thắt chặt quy trình giám sát các kênh bán hàng trực tuyến. Hãng khẳng định sẽ dùng những tiêu chuẩn khắt khe nhất để bảo vệ uy tín thương hiệu và lấy lại niềm tin từ cộng đồng game thủ trong thời gian tới.

Hiện tại, các cơ quan quản lý thị trường cũng đang chú ý đến vụ việc do tính chất nhạy cảm của nội dung quảng cáo đối với quyền lợi người tiêu dùng.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: znews.vn