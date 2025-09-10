Hàng chục thùng bia rơi xuống đường, người dân xắn tay quét dọn

Hiện trường xe tải chở bia làm rơi hàng chục thùng bia xuống đường - Ảnh: X.C.

Chiều 10-9, ông Nguyễn Xuân Cảnh - chủ tịch UBND phường Phú Yên - cho hay công nhân, người dân đã tích cực quét dọn những vỏ chai bia, thùng bia bị vỡ do xe chở bia làm rơi vào chiều cùng ngày khi đi qua địa bàn, đến hơn 17h đã dọn dẹp xong.

Trước đó lúc 14h10 ngày 10-9, tại khu vực vòng xuyến quốc lộ 1, đoạn qua khu phố Phú Lâm 1, phường Phú Yên, xe tải biển số 61E-02687 do tài xế Văn Minh Tự (32 tuổi, trú xã Suối Dầu, Khánh Hòa) điều khiển đi qua cua.

Bất ngờ chiếc xe bị nghiêng khiến hàng chục thùng bia trên thùng xe rơi xuống đường. Hàng trăm chai bia bị vỡ, đổ ra đường. May mắn lúc xảy ra vụ việc không có người bị thương vong.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lái xe thuê nhân công quét dọn hiện trường, người dân cũng phụ tài xế dọn dẹp các mảnh thủy tinh rơi vỡ trên đường.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Khi qua cua, chiếc xe bị nghiêng khiến hàng chục thùng bia bên trong xe rơi ra ngoài - Ảnh: X.C.

Những mảnh thủy tinh từ vỏ chai bia vỡ vụn trên đường - Ảnh: X.C.

Công nhân và người dân tích cực thu dọn hiện trường giúp tài xế - Ảnh: X.C.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ