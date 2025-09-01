Hàng chục nghìn khán giả 'tắm mưa' ở 'Tự hào bản sắc Việt'

Những ngày này, người dân cả nước, đặc biệt ở Thủ đô Hà Nội đang sống trong bầu không khí hào hùng, rạo rực của tinh thần yêu nước, gắn kết dân tộc. Hàng triệu người dân Việt Nam từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng hướng về Thủ đô thân yêu, nơi sắp diễn ra Lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025 và 2/9/1945-2/9/2025).

Hòa chung bầu không khí đó với mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước tới mọi thế hệ người dân Việt Nam, Lễ hội Độc Lập - 80 năm tự hào Việt Nam diễn ra tại không gian đi bộ hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ 30/8 đến 2/9. Nơi đây là một không gian văn hóa đặc sắc mang tới nhiều trải nghiệm mà qua đó khán giả có thể nhìn lại những giây phút lịch sử hào hùng của dân tộc và hướng tới một tương lai vững mạnh hơn.

Hàng chục nghìn khán giả cùng chung một nhịp đập

Lễ hội Độc Lập - 80 năm tự hào Việt Nam do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông. Trong số các đơn vị đồng hành, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, đêm nhạc Tự hào bản sắc Việt diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 31/8 đã thu hút hàng chục nghìn khán giả. Toàn bộ vé tham gia đêm nhạc được phát miễn phí.

Tối 31/8, trái tim của phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã trở thành điểm hội tụ của những cung bậc cảm xúc mãnh liệt. Ngay khi ánh sáng đầu tiên quét qua sân khấu, tiếng nhạc hào hùng vang lên, hàng chục nghìn con người trong đêm nhạc thổn thức. Màn intro với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng không chỉ tạo nên mở màn tuyệt đẹp, đầy cảm xúc cho đêm nhạc mà còn truyền đi thông điệp, người dân Việt dù ở bất cứ đâu trên mọi miền Tổ quốc, chúng ta đều là người con một nhà.

Đêm nhạc được chia thành 2 chương với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Chương 1 - Hòa bình đẹp lắm - tôn vinh giá trị của hòa bình, bày tỏ niềm biết ơn với thế hệ cha ông ta đã ngã sống để gìn giữ hòa bình mà chúng ta đang sống hôm nay. Chương 2 - Sắc màu người Việt nổi bật bởi vẻ đẹp truyền thống, di sản của đất nước, con người Việt Nam.

Hồng Nhung, Chillies mở màn chương 1 đầy ấn tượng, hấp dẫn. Ảnh: Phương Lâm.

Chương 1 đánh dấu màn giao thoa âm nhạc, nghệ thuật của những nghệ sĩ thuộc các thế hệ, phong cách âm nhạc khác nhau. Mở màn bằng tiết mục đồng ca đầy cảm xúc Quê hương Việt Nam, với sự góp mặt của diva Hồng Nhung, ban nhạc Chillies, cùng 15 em nhỏ. Sự kết hợp giữa giọng hát truyền cảm của Hồng Nhung, năng lượng trẻ trung của Chillies và sự trong trẻo của các em nhỏ đã tạo nên một không gian âm nhạc tràn đầy sức sống, nối liền các thế hệ trong tình yêu đất nước.

Hồng Nhung trở lại sau thời gian dài điều trị bệnh. Sức khỏe có thể khiến Hồng Nhung hát không còn máu lửa như xưa nhưng tình yêu với nghệ thuật, đặc biệt tình yêu quê hương, đất nước mãi cháy rực trong cô. Bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu đó, Hồng Nhung hát nội lực, cảm xúc. Hai ca khúc Tự nguyện và Phố cổ qua giọng hát đẹp, ấm áp của Hồng Nhung đã đưa người nghe trở về với những giá trị truyền thống, đồng thời khắc họa vẻ đẹp cổ kính, lãng mạn của Hà Nội.

Ban nhạc Chillies đại diện cho thế hệ trẻ, mang đến ba ca khúc Tầng mây thứ tám, Cứ chill thôi và Đại lộ mặt trời với phong cách hiện đại, phóng khoáng, thể hiện tinh thần dám mơ ước và sống hết mình của giới trẻ ngày nay.

Mỹ Anh - đại diện 10X - duy nhất trong đêm nhạc tiếp tục làm nóng sân khấu với Nồng nàn Hà Nội, Tuổi mộng mơ và Yên. Ngoài khắc họa vẻ đẹp cổ kính của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, cách thể hiện tự do, phóng khoáng và sáng tạo của Mỹ Anh còn cho thấy tinh thần chuyển mình hội nhập, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Mỹ Anh, Thanh Duy bùng nổ trên sân khấu. Ảnh: Phương Lâm.

Khép lại chương 1, Thanh Duy mang đến ba ca khúc Tình anh bán chiếu, Tôi yêu và Kiếp sau vẫn là người Việt Nam. Trong trang phục truyền thống cùng phong cách biểu diễn đầy năng lượng và cảm xúc, Thanh Duy đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khẳng định tình yêu bất diệt dành cho quê hương, dù ở bất kỳ thời đại nào. Hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng theo từng giai điệu, lời ca của anh tài này.

Không gian nghệ thuật đặc sắc tôn vinh di sản Việt

Chương thứ 2, Sắc màu người Việt mở đầu bằng tiết mục Hội họa di sản đầy ấn tượng của nghệ sĩ Việt Max kết hợp cùng Street Dance Crew. Ngoài âm nhạc, Tự hào bản sắc Việt đa dạng về thể loại nghệ thuật. Mở đầu bằng trình diễn kết hợp nghệ thuật đường phố và khép lại bằng màn trình diễn Trang phục di sản của nhà thiết kế Dzung cùng các nhạc công, chương 2 khiến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục như biến thành không gian nghệ thuật nơi hội họa, âm nhạc, thời trang… giao thoa và thăng hoa.

Trong đó, ở phần Trang phục di sản, những bộ trang phục lâu đời nay được cách tân sáng tạo, hòa quyện với âm nhạc truyền thống của sáo, đàn tranh… tạo nên một bức tranh sống động về vẻ đẹp Việt Nam qua các thời kỳ.

Tiết mục trình diễn trang phục truyền thống với những ý tưởng sáng tạo, mới mẻ mà vẫn giữ được giá trị, tinh thần lâu đời của người Việt. Ảnh: Phương Lâm.

Đan xen đó là phần trình diễn Âm nhạc di sản của NSND Thanh Huyền và Vũ Thảo My. Bản mashup giữa chèo và âm nhạc hiện đại tạo nên điểm nhấn khó quên với hàng chục nghìn khán giả. Tất cả tạo nên một không gian âm nhạc vừa sâu lắng, tôn vinh những giá trị văn hóa bất biến của dân tộc nhưng cũng trẻ trung, hiện đại thể hiện khát khao hội nhập, vươn lên.

Ngoài ra, Vũ Thảo My cũng thể hiện 2 ca khúc solo Chào ngày mới và Hào Quang, em xinh này dùng âm nhạc và giọng hát để thể hiện tinh thần lạc quan, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Lúc này, trời đổ mưa to nhưng cả ca sĩ lẫn hàng chục nghìn khán giả ai nấy đều nhiệt huyết. Đám đông khán giả vẫn cuồng nhiệt cổ vũ, bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Vũ Thảo My trình diễn ấn tượng bất chấp mưa lớn. Ảnh: Phương Lâm.

Đêm nhạc đạt đến cao trào với tiết mục cuối cùng Việt Nam trong tôi là, nơi tất cả nghệ sĩ cùng đứng trên sân khấu, hòa giọng trong một bài ca chung về tình yêu đất nước. Khán giả tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, từ những bạn trẻ sôi nổi đến những người lớn tuổi đã cùng hát vang, hòa mình vào không khí tự hào và đoàn kết.

Đêm nhạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không chỉ là một sự kiện âm nhạc mà còn là một tuyên ngôn về tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam - một thế hệ dám mơ ước, dám khác biệt nhưng luôn ghi nhớ và trân trọng cội nguồn. Với sự kết hợp giữa các nghệ sĩ gạo cội và những gương mặt trẻ như Chillies, Mỹ Anh, Vũ Thảo My, chương trình đã tạo nên một cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa truyền thống và hiện đại.

Tác giả: Minh Hạo - Phương Lâm

