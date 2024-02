Hai tháng đầu năm có 18 người chết vì bệnh dại

Nam sinh ở Lào Cai bị chó cắn năm 2023 - Ảnh cắt từ clip

Thông tin này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu ra trong chỉ thị về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bệnh dại trên động vật.

Theo chỉ thị do Bộ trưởng Lê Minh Hoan vừa ký, dù Thủ tướng đã có nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng chống bệnh dại trên động vật nhưng đến nay tình hình bệnh dại vẫn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Năm 2023, cả nước có 82 người chết vì bệnh dại (tăng 12 người so với năm 2022), nhiều nhất là tại các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Bến Tre, Nghệ An, Điện Biên.

Còn từ đầu năm đến 20-2, cả nước đã xảy ra 17 ổ bệnh dại trên động vật tại 12 tỉnh, thành phố và 18 ca tử vong trên người do bệnh dại (tăng 9 ca so với cùng kỳ năm 2023), số người bị động vật (hầu hết là chó, mèo - PV) cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại đã lên tới gần 70.000 người (tăng 11% so với cùng kỳ năm trước).

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên nhân bệnh dại gia tăng chủ yếu do địa phương chưa quản lý được đàn chó, mèo, chó thả rông còn phổ biến, đặc biệt là tại các vùng nông thôn.

Công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó chưa đạt hiệu quả, như năm 2023 tỉ lệ tiêm phòng dại trên đàn chó trên cả nước mới đạt hơn 50%.

Chưa áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, tiêm phòng vắc xin dại cho chó theo quy định.

Nhận thức của một bộ phận người dân về mức độ nguy hiểm và các quy định về phòng chống bệnh dại còn hạn chế...

Để khẩn trương kiểm soát các ổ dịch bệnh dại trên động vật đang xảy ra, phòng ngừa các ổ dịch mới phát sinh và lây lan, từ đó giảm thiểu các ca tử vong và tiến tới không còn người chết vì bệnh dại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại động vật, triển khai xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại trên động vật.

Tăng cường công tác quản lý chó, mèo, thống kê chính xác số hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo.

Chỉ đạo xử lý triệt để tình trạng chó thả rông trên từng địa bàn cấp xã, hướng dẫn, yêu cầu chủ hộ cam kết thực hiện khai báo và nuôi nhốt chó, mèo, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không để ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Năm nay, các địa phương cần tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo bảo đảm tỉ lệ đạt trên 70% tổng đàn trong năm 2024 và duy trì trong các năm tiếp theo để hoàn thành mục tiêu của chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại.

Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo nuôi...

Tác giả: CHÍ TUỆ



Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ