Hai người mặc áo Grab cầm vật giống súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h28 phút ngày 19/1. Camera bên trong phòng giao dịch Vietcombank phường Hội Phú ghi lại hình ảnh hai người đàn ông sử dụng vật có hình dáng giống súng ngắn để uy hiếp nhân viên ngân hàng và các khách hàng đang giao dịch. Trước tình huống bất ngờ, nhiều người hoảng loạn, một số bỏ chạy khỏi khu vực giao dịch.

Hình ảnh vụ cướp trong clip.

Phía bên ngoài phòng giao dịch có một đối tượng khác có dấu hiệu cảnh giới, ngăn không cho người bên trong ra ngoài và người bên ngoài tiếp cận vào trong.

Sau khi các đối tượng lấy một số cọc nghi là tiền, cho vào một túi lớn rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Hình ảnh từ camera an ninh cũng ghi lại được biển số xe máy mà các đối tượng sử dụng. Một đối tượng trong clip mặc áo của một hãng xe công nghệ. Quan sát từ camera và theo lời nhân chứng thì ban đầu xác nhận không có ai bị thương trong vụ cướp.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Hội Phú đã nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức phong tỏa hiện trường và khẩn trương truy tìm các đối tượng", một nhân chứng có trách nhiệm ở phường Hội Phú cho hay.

Tác giả: Nguyễn Thảo

Nguồn tin: Báo VOV