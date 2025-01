Hai kịch bản lạm phát năm 2025

* Ông Phạm Minh Thụy, Phó Trưởng phòng. Phụ trách Phòng nghiên cứu Kinh tế Tài chính, Viện Kinh tế - Tài chính, dự báo CPI bình quân năm 2025 so với năm 2024 sẽ tăng ở mức từ 3,2%- 3,8%. Lý do chính là bởi: Giá bình quân các loại hàng hóa trên thị trường thế giới năm 2025 có thể sẽ giảm từ 3,0 – 5,0% so với năm 2024 (trong đó giá dầu thô có thể giảm từ 4-8%); Kinh tế thế giới có thể có những bất ổn, khó lường; Ở Việt Nam, các cơ quan có thẩm quyền có thể sẽ điều chỉnh giá một số mặt hàng nhà nước quản lý theo lộ trình đã định trước (giá điện, y tế, giáo dục, các hàng hóa gây tác động xấu tới môi trường...) • PGS, TS. Ngô Trí Long, Chuyên gia Kinh tế, dự báo lạm phát tại Việt Nam trong năm 2025 sẽ được kiểm soát ở mức hợp lý (dao động từ 3,5-4,5%). Điều này phản ánh nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan liên quan trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát giá cả. Trong đó, việc theo dõi sát sao và điều chỉnh chính sách kịp thời là cần thiết để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát trong năm 2025. • Chuyên gia Kinh tế Vũ Vinh Phú, Nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội nhận định, điều kiện sản xuất kinh doanh và phân phối hàng hóa năm 2025 vẫn còn những khó khăn, do sự biến động của địa chính trị thế giới, cung cầu hàng hóa thiết yếu cho sản xuất, cung cấp các mặt hàng năng lượng luôn luôn có những biến động mà chúng ta còn phải phụ thuộc lâu dài… Mặc dù vậy, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, chắc chắn các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra trong năm 2025 (trong đó mức lạm phát ở khoảng 4,5%...) sẽ đạt được.