Hai đội bóng ngành công an khởi sắc

Không e ngại ứng viên vô địch

Hai đội bóng ngành công an được giới chuyên gia đánh giá cao nhờ sở hữu lực lượng hùng hậu. Qua 4 trận, Công an TP HCM và Công an Hà Nội đều thi đấu khởi sắc, lọt vào nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trở lại V-League, Công an TP HCM thể hiện được sự khởi sắc trong chiến thuật thi đấu. Từ đầu mùa, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức bất bại cả 3 trận được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất, gồm 2 chiến thắng trước các CLB Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai và hòa Nam Định.

Ở trận đấu sớm thuộc vòng 6, Công an TP HCM thậm chí còn thể hiện sự vượt trội về mặt đấu pháp khi tiếp đón đội đương kim vô địch. Xét về tương quan lực lượng, Nam Định nhỉnh hơn nhờ sở hữu dàn ngoại binh chất lượng cao cùng với những tuyển thủ quốc gia các tuyến. Trong khi đó, Công an TP HCM thể hiện sự đoàn kết trong lối chơi, gắn kết cao trong phòng ngự lẫn phản công.

Nguyễn Quang Hải lập công giúp CLB Công an Hà Nội tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V-League. Ảnh: VPF

Nghiên cứu kỹ lối chơi và nhận thức rõ sức mạnh của đội bóng thành Nam, CLB Công an TP HCM chủ động chơi phòng ngự phản công trong hiệp 1 và tạo bất ngờ khi đôi công ở hiệp 2. Giới chuyên gia cho rằng mặt sân Thống Nhất trơn trượt vì ảnh hưởng bởi cơn mưa trước trận đấu khiến những pha xử lý bóng, dứt điểm của đội chủ nhà thiếu chuẩn xác.

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn nhìn nhận hạn chế về mặt thể lực, sức bền khiến các học trò không thể giành chiến thắng. Ông nhấn mạnh: "Toàn đội cần cải thiện thể lực. Cầu thủ tốt và khỏe thì xử lý mới chuẩn được".

HLV trưởng CLB Nam Định dành nhiều lời ngợi khen đối thủ. "Trước giải, chúng tôi đã ấn tượng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư nhân lực hùng hậu của Công an TP HCM. Tôi đánh giá cao đội bóng TP HCM và biết rõ sẽ rất khó khăn khi phải đối đầu với họ ngay trên sân Thống Nhất" - ông Vũ Hồng Việt thừa nhận.

Quang Hải đã "thông nòng"

Từ khi chuyển đến CLB Công an Hà Nội mùa giải 2023, bản năng "săn bàn" của Nguyễn Quang Hải dần phai nhạt. Thành tích tốt nhất của anh trong 3 mùa chỉ là 8 pha lập công sau 22 trận đấu ở V-League 2023-2024. Cũng tại sân chơi này mùa trước, tiền vệ sinh năm 1997 chỉ có 3 bàn thắng trong 25 lần ra sân.

Phong độ của Quang Hải sa sút từ khi anh sang Pháp thi đấu. Liên tục bị "đẩy" lên băng ghế dự bị khiến anh đánh mất cảm giác bóng, thể lực sụt giảm. Tuy nhiên, tuyển thủ 28 tuổi này có quyết định sáng suốt khi trở về Việt Nam và dần lấy lại kỹ năng, đẳng cấp chơi bóng đỉnh cao.

Tại V-League 2025-2026, Quang Hải không những đóng vai trò "nhạc trưởng" điều phối tuyến giữa mà còn tìm lại kỹ năng ghi bàn. Anh không chỉ làm cầu nối các tuyến mà còn tận dụng kỹ thuật cá nhân để tung những đường chuyền cho đồng đội hoặc dứt điểm hiểm hóc xé lưới đối phương.

Qua 4 trận đã đấu tại V-League mùa này, Quang Hải ghi được 2 bàn, góp công giúp CLB Công an Hà Nội tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm. Sau trận đấu sớm vòng 6 hôm 13-9, HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hải Phòng) nhận xét: "Quang Hải là cầu thủ của những trận đấu lớn, luôn sẵn sàng tỏa sáng. Những đường chuyền của Quang Hải sắc bén, chuẩn xác, mang tính bất ngờ cao. Hàng thủ chúng tôi đã làm hết sức nhưng không thể ngăn chặn "siêu phẩm" bàn thắng của cậu ấy".

CLB Công an Hà Nội sẽ ra quân vòng bảng AFC Champions League Two gặp chủ nhà Beijing Guoan (Trung Quốc) ngày 18-9. Tại sân chơi này, Quang Hải và đồng đội nằm ở bảng E, cùng Beijing Guoan, Macarthur (Úc) và Tai Po (Hồng Kông - Trung Quốc).

