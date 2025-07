Hai chị em mất liên lạc khi ra Hà Nội tìm việc

Ông Nguyễn Cao Thanh – Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin và đang tích cực phối hợp với Công an thành phố Hà Nội để xác minh vụ việc hai thiếu nữ trên địa bàn mất liên lạc sau nhiều ngày ra thủ đô.

Hai chị em Hương và Ngọc được gia đình đăng tải lên mạng xã hội để nhờ giúp đỡ tìm kiếm.



Theo trình báo của gia đình, tối ngày 3/7, hai chị em Nguyễn Thị Hương (15 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc (13 tuổi)– đều là học sinh, trú tại xã Xuân Lâm (trước đây là xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương cũ) – xin phép gia đình bắt xe khách ra Hà Nội để làm thêm dịp hè. Trước lúc đi, hai em có liên lạc với chị họ là Nguyễn Thị Hà, hiện đang sống tại Hà Nội, báo tin sắp tới nơi.

Tuy nhiên, sau khi xe đến thủ đô, cả hai bất ngờ mất liên lạc. Điện thoại không gọi được, các tài khoản mạng xã hội cũng không hoạt động. Gia đình, người thân gọi mãi không ai nghe máy.

Chị Hà – người họ hàng cuối cùng liên lạc với Hương và Ngọc – chia sẻ trong lo lắng: “Hai em có nói với tôi là đang trên đường ra Hà Nội. Nhưng từ lúc xe đến nơi, tôi không còn nhận được tin tức gì nữa. Gia đình sợ các em bị dụ dỗ, lừa đưa ra nước ngoài hoặc rơi vào tay kẻ xấu”.

Qua các camera an ninh hình ảnh 2 chị em Hương và Ngọc xuất hiện tại Hà Nội những ngày qua.



Ngay khi phát hiện sự việc bất thường, người thân của hai em đã trình báo với công an xã Xuân Lâm. Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương vào cuộc để hỗ trợ tìm kiếm tung tích hai em nhỏ.

Ông Nguyễn Cao Thanh cũng kêu gọi người dân, nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan đến Hương và Ngọc, xin vui lòng thông báo cho gia đình qua số điện thoại chị Nguyễn Thị Hà: 0967.323.842, hoặc trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn