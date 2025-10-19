Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động thiết thực Kỷ niệm Ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

Tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh thành kính tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng ở xã Việt Xuyên.
Các đoàn viên, thanh niên kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn về cuộc đời hoạt động cách mạng, tấm gương hy sinh anh dũng và lý tưởng cao đẹp của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.
Lễ kết nạp đoàn viên mới tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng diễn ra trong không khí trang nghiêm, tạo niềm tự hào, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.
Tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng diễn ra nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho đoàn viên, đội viên, góp phần bồi dưỡng, vun đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
Trong đợt này, các cơ quan, trường học ở tỉnh Hà Tĩnh sôi nổi tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng của thanh niên”.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức nhiều diễn đàn với nội dung phong phú, hấp dẫn, sinh động các đoàn viên, thanh thiếu nhi ở tỉnh Hà Tĩnh hiểu biết sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, nguyện nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện vì sự phát triển phồn vinh của quê hương, đất nước.
Cùng với các hoạt động tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, trong dịp này các đoàn viên, thanh niên còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra.
Những suất quà đến với người dân bị thiệt hai do mưa bão thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh, góp phần giúp các gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống
Hoạt động hiến máu tình nguyện diễn ra sôi nổi tại các cơ quan, địa phương, đơn vị ở tỉnh Hà Tĩnh thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng.
Các đoàn viên, thanh niên tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp, giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính công, tổ chức các lớp “Bình dân học vụ số”, kết nối tư vấn, giới thiệu việc làm...cho thanh niên trên địa bàn.
Cùng với đó, các đoàn viên, thanh niên còn tập trung khắc phục hậu quả mưa bão, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn.
Chuỗi hoạt động Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh (20/10/1914 - 20/10/2025), tưởng niệm 94 năm Ngày hy sinh (21/11/1931 - 21/11/2025) của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng của tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, tạo dấu ấn sâu đậm trong mỗi đoàn viên, thanh niên và người dân, góp phần chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Tác giả: Văn Chương
Nguồn tin: kinhtedothi.vn