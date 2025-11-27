Hà Nội thu 12.000 đồng/giờ nếu phụ huynh đón con muộn hoặc gửi sớm

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đọc tờ trình nghị quyết - Ảnh: HĐND TP

Theo đó từ năm học 2025-2026, với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ở Hà Nội.

Đồng thời sẽ áp dụng với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại thủ đô, không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.

Phí trông giữ học sinh sau giờ học 12.000 đồng/giờ

Đáng chú ý, nghị quyết trên sẽ bổ sung dịch vụ trông giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ, bao gồm trông giữ trước và sau giờ học chính khóa (không tính tiền ăn).

Cụ thể, Hà Nội cho phép các trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm trước và sau giờ học chính khóa) với mức thu tối đa 12.000 đồng/60 phút.

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết - Ảnh: HĐND TP

Các khoản thu khác giữ nguyên mức trần, gồm: 235.000 đồng/tháng tiền chăm sóc bán trú; 133.000 đồng/tháng cho trang thiết bị phục vụ bán trú; 16.000 đồng/tháng tiền nước uống; và 10.000 đồng/km đối với dịch vụ xe đưa đón học sinh.

Ngoài ra Hà Nội cũng sẽ bỏ 2 dịch vụ gồm học hai buổi/ngày ở cấp THCS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng kiến thức các môn văn hóa.

Nguyên nhân là từ năm học 2025-2026, các trường không được thu tiền học thêm theo Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời những trường THCS, THPT có đủ điều kiện cơ sở vật chất phải tổ chức học hai buổi/ngày theo Chỉ thị 17 của Chính phủ.

Dịch vụ duy nhất còn lại trong nhóm ngoài giờ chính khóa là giáo dục kỹ năng sống do nhà trường trực tiếp triển khai, với mức thu dự kiến 15.000 đồng/giờ dạy.

Không thu các khoản thu trên nếu học trực tuyến

Mức thu các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của Hà Nội từ năm học 2025-2026 - Ảnh: Chụp màn hình

"Căn cứ mức trần tại nghị quyết, các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể, phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện.

Có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên (UBND phường, xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý) trước khi ban hành, bảo đảm không vượt mức trần quy định" - Nghị quyết nêu rõ.

Ngoài ra theo dự thảo, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo để quản lý, sử dụng theo quy định; trả chứng từ thu tiền cho người học theo chế độ quy định.

Đồng thời có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Trường hợp học trực tuyến, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập không triển khai thực hiện các khoản thu quy định tại nghị quyết này.

