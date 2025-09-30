Hạ độc vợ bằng thuốc trừ sâu để được sống với tình nhân

Ngày 30-9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Ngô Văn Vinh (sinh năm 1960, trú ở xã An Khánh, Hà Nội) mức án 10 năm tù về tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 123 - BLHS với tình tiết định khung là “Vì động cơ đê hèn”.

Theo cáo trạng truy tố, Ngô Văn Vinh với bà Nguyễn Thị X. (sinh năm 1960) là vợ chồng hợp pháp của nhau và có 4 người con chung. Bị cáo Vinh từng cờ bạc, thua 300 triệu đồng và con trai phải trả nợ thay nên gia đình thống nhất cho anh này đứng tên nhà đất chung.

Bị cáo Ngô Văn Vinh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Cuối năm 2023, bà X. phát hiện chồng mình có quan hệ tình cảm với chị Lê Tuyết N (sinh năm 1977) nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và sống ly thân. Bị cáo Vinh ở phòng khách, còn bà X. ở buồng ngủ phía trong.

Đầu năm 2025, bị cáo Vinh yêu cầu con trai bán nhà, đưa một phần tiền cho mình nhưng không được mọi người trong gia đình đồng ý. Do vậy, bị cáo thường xuyên đến nhà chị N ăn, ở vào các buổi tối, từ 17h chiều hôm trước đến sáng hôm sau.

Sáng 12-4, khi ở nhà chị N về, Vinh đi vào phòng ngủ của vợ, thấy 3 hộp sữa đậu nành để ở trên bàn gần đầu giường nên nảy sinh ý định đi mua thuốc trừ sâu, pha vào trong nhằm đầu độc nạn nhân.

Bị cáo đã mua thuốc trừ sâu hiệu BPALATOX và một bơm kim tiêm. Trưa cùng ngày, lợi dụng trong nhà không có ai, Vinh lấy xi lanh bơm thuốc sâu vào sữa của bà X.

Tối đó, bà X. lấy sữa ra uống, thấy có mùi khó ngửi nên đi gặp con trai, con dâu kể chuyện. Gia đình kiểm tra, thấy hộp sữa đang uống dở có mùi lạ; 2 hộp còn nguyên có các vết thủng nhỏ, như bị kim tiêm đâm vào liền đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 15-4, bà X. được ra viện và tổ chức họp gia đình nhằm làm rõ sự việc nhưng bị cáo Vinh không thừa nhận hành vi đầu độc vợ. Ông ta còn vứt tang vật là thuốc sâu, kim tiêm ra bãi rác.

Ngày 27-4, bà X. đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ít ngày sau, bị cáo Vinh đầu thú và khai nhận hành vi đầu độc vợ bằng thuốc trừ sâu.

Tại tòa, bị cáo Vinh cho rằng cáo trạng truy tố mình về tội “Giết người” với tình tiết “vì động cơ đe hèn” là không đúng. Theo lời bị cáo, ông ta chỉ muốn dùng thuốc sâu để dọa vợ...

Có mặt tại tòa, bà X. khẳng định số sữa bị đầu độc, thường ngày chỉ có bà sử dụng, con cháu không ai uống. Người phụ nữ này xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Theo đại diện Viện kiểm sát, hành vi của bị cáo Vinh là mong muốn tước đoạt tính mạng vợ mình. Do vậy, cần xử lý nghiêm.

Xem xét tội trạng của bị cáo, Tòa cho rằng Ngô Văn Vinh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có bố là thương binh chống Pháp, anh trai là liệt sĩ chống Mỹ và bị cáo là người thờ cúng. Do vậy, tòa tuyên phạt bị cáo 10 năm tù và ghi nhận việc bị hại không yêu cầu bồi thường.

Tác giả: Minh Long

Nguồn tin: anninhthudo.vn