Giấu pháo sáng trong người, CĐV Hải Phòng bị đưa lên đồn công an

Thể thao

Một CĐV Hải Phòng đã bị lực lượng An ninh TP Vinh (Nghệ An) đưa lên đồn công an vì hành vi cố tình đem pháo sáng vào sân Vinh, trận đấu giữa chủ nhà SLNA và đội khách Hải Phòng.