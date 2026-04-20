Giảng viên gây tranh cãi vì từ ‘dồ dại’ trong tin nhắn với sinh viên

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn tin nhắn được cho là cuộc trao đổi giữa giảng viên và các sinh viên, trong đó giảng viên dùng từ "dồ dại" gây nhiều tranh cãi.

"Dồ dại" hay "rồ dại"?

Đoạn tin nhắn được cho là cuộc trao đổi giữa một giảng viên Trường cao đẳng Dược Hà Nội với nhóm sinh viên là ban cán sự các lớp.

Theo đó, giảng viên nhận xét ban cán sự một số lớp làm việc chưa thực sự hiệu quả trong việc vận động thành viên lớp tham dự cuộc thi Nét đẹp sinh viên do trường tổ chức.

"Có rất nhiều bạn ưa nhìn thì không thấy đăng ký thi, mà có những bạn ngoại hình không được tốt lắm thì thấy đăng ký. Xong gửi ảnh thì chất lượng kém", vị giảng viên viết và yêu cầu ban cán sự ngừng kiểu làm việc hời hợt.

Đáng chú ý, giảng viên này nhắn: "Nhận ảnh đăng ký dự thi nét đẹp mà muốn dồ dại", khiến nhiều sinh viên trong nhóm bức xúc, cho rằng không phù hợp môi trường sư phạm.

Sự việc sau đó được chia sẻ trên mạng, gây nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người cũng phát hiện từ "dồ dại" mà giảng viên sử dụng bị sai chính tả. Theo đó, rồ dại là cách viết đúng chính tả, dùng để mô tả trạng thái điên cuồng, hành xử thiếu lý trí, mất kiểm soát bản thân. Còn "dồ dại" là cách viết sai, thường do nhầm lẫn giữa âm đầu "r" và "d" trong phát âm vùng miền.

Trường nói giảng viên "dùng từ không đúng bối cảnh"

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 18-4, ông Nghiêm Văn Thanh - Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Dược Hà Nội - xác nhận đoạn tin nhắn trên nằm trong nhóm nội bộ giữa ông N.V.H., cán bộ Phòng Tuyển sinh - Truyền thông, với ban cán sự các lớp, để thông tin về cuộc thi ảnh "Nét đẹp Blouse trắng 2026" của trường.

Ông H. là người trực tiếp nhận ảnh dự thi của sinh viên. Khi nhận ảnh, thấy một số ảnh chưa đẹp nên ông H. đã nhắc nhở ban cán sự các lớp.

"Đoạn tin nhắn trên mạng chỉ là một phần thông tin, gây hiểu lầm. Thầy H. không có chủ trương miệt thị sinh viên nào. Khi làm việc với thầy H., thầy lý giải từ "dồ dại" là do quá trình truyền tải thông tin không hết ý. Đồng thời dùng từ không đúng bối cảnh khiến người đọc cảm thấy nặng nề", ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, sau sự việc trên, nhà trường đã yêu cầu ông H. rút kinh nghiệm sâu sắc. Quá trình trao đổi, ông H. cũng thừa nhận sự việc xảy ra do lỗi của bản thân, sẽ không để diễn ra các sự việc tương tự, đặc biệt trong môi trường sư phạm.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn