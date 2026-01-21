Giảm cân bằng cách không ăn tinh bột buổi tối: Nên hay không?

Tinh bột giữ vai trò gì đối với cơ thể?

Cùng với chất đạm và chất béo, tinh bột là nguồn năng lượng chính giúp cơ thể duy trì các hoạt động sống. Sau khi được tiêu hóa, tinh bột chuyển hóa thành glucose - “nhiên liệu” quan trọng cho tế bào, đặc biệt là não bộ. Việc thiếu hụt tinh bột có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và suy giảm hiệu suất làm việc.

Không chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp năng lượng, tinh bột còn tham gia điều hòa quá trình trao đổi chất. Khi lượng glucose trong máu tăng, tuyến tụy tiết insulin để phân phối năng lượng và dự trữ glucose dưới dạng glycogen ở gan và cơ bắp. Insulin cũng giúp hạn chế việc cơ thể phải phá hủy mô cơ để tạo năng lượng. Nếu cắt giảm tinh bột quá mức, cơ thể buộc phải sử dụng protein hoặc phân hủy khối cơ, dẫn đến mất cơ, rối loạn hormone và làm chậm quá trình giảm cân.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, loại bỏ tinh bột trong thời gian dài không chỉ khiến việc giảm cân thiếu bền vững mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần, đặc biệt với người lao động trí óc, người tập luyện thể thao hoặc đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe.

Không ăn tinh bột buổi tối chưa chắc đã giúp giảm cân nhanh hơn như nhiều người vẫn nghĩ. Điều quan trọng là kiểm soát tổng lượng calo trong ngày

Không ăn tinh bột buổi tối: Hiểu sao cho đúng?

Quan điểm phổ biến cho rằng, ăn tinh bột vào buổi tối - khi cơ thể ít vận động sẽ khiến năng lượng dư thừa chuyển hóa thành mỡ, gây tăng cân. Tuy nhiên, trên thực tế, yếu tố quyết định cân nặng không nằm ở thời điểm ăn, mà ở tổng lượng calo nạp vào và tiêu hao trong cả ngày.

Nếu kiểm soát tốt khẩu phần ăn, đồng thời lựa chọn các nguồn tinh bột lành mạnh như khoai lang, yến mạch, gạo lứt, việc ăn tinh bột vào buổi tối không làm cản trở quá trình giảm cân. Ngược lại, với những người tập luyện vào chiều hoặc tối, bổ sung tinh bột sau vận động còn giúp phục hồi cơ bắp, giảm mệt mỏi và cải thiện chất lượng giấc ngủ nhờ thúc đẩy sản sinh serotonin.

Trong khi đó, việc loại bỏ hoàn toàn tinh bột khỏi bữa tối có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng, dẫn đến cảm giác đói về đêm, rối loạn giấc ngủ hoặc ăn bù vào ngày hôm sau. Những yếu tố này lại vô tình làm chậm quá trình giảm cân và khó duy trì thói quen ăn uống lành mạnh lâu dài.

Giảm cân thế nào để an toàn và bền vững?

Thay vì áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe, các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng tinh bột một cách hợp lý. Những loại tinh bột tốt như khoai lang, yến mạch, gạo lứt không chỉ giúp no lâu mà còn hạn chế tăng đường huyết đột ngột, từ đó giảm nguy cơ tích trữ mỡ thừa.

Bữa tối nên được xây dựng cân đối giữa tinh bột, thực phẩm giàu đạm như cá, thịt nạc, trứng và rau xanh. Cách kết hợp này giúp dễ tiêu hóa, ổn định đường huyết, hỗ trợ giấc ngủ và hạn chế cảm giác đói vào ban đêm.

Theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở việc có ăn tinh bột buổi tối hay không, mà là ăn loại gì, với lượng bao nhiêu và có phù hợp với nhu cầu cơ thể hay không. Giảm cân hiệu quả là một quá trình dài hạn, đòi hỏi sự hiểu biết, lắng nghe cơ thể và duy trì lối sống lành mạnh.

Không ăn tinh bột buổi tối chưa chắc đã giúp giảm cân nhanh hơn như nhiều người vẫn nghĩ. Điều quan trọng hơn là kiểm soát tổng lượng calo trong ngày, lựa chọn nguồn tinh bột chất lượng và xây dựng chế độ ăn uống cân đối. Giảm cân bền vững không đến từ việc cắt bỏ cực đoan, mà từ sự điều chỉnh hợp lý và khoa học trong thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV