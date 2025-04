Giả danh công an, viện kiểm sát lừa cụ bà 160 triệu và cái kết bất ngờ

Số tiền mà bà L. định chuyển khoản cho các đối tượng lừa đảo

Ngày 26-4, Công an xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết một phụ nữ tại địa phương vừa may mắn thoát khỏi một vụ lừa đảo tinh vi nhờ sự cảnh giác và vào cuộc kịp thời của tổ trưởng an ninh thôn.

Trước đó, bà H.T.L. (SN 1957, trú thôn 2, xã Xuân Trạch) liên tục nhận được các cuộc gọi từ một nhóm người lạ. Những đối tượng này lên kịch bản tự xưng là cán bộ công an, kiểm sát, hải quan… rồi liên tục đưa ra các thông tin mang tính chất đe dọa, dàn dựng để thao túng tâm lý bà L.

Tin lời, bà L. đã đến nhà một người dân trong xã, nhờ chuyển hộ số tiền 160 triệu đồng theo yêu cầu của nhóm người lạ. Số tiền mặt này bà L. vừa đi vay để cho con trai đi xuất khẩu lao động

Rất may thời điểm đó, anh Nguyễn Văn Nam - Tổ trưởng tổ an ninh trật tự thôn 2, xã Xuân Trạch - phát hiện biểu hiện bất thường nên đã gặng hỏi. Khi bà L. đang lúng túng trả lời thì đối tượng lừa đảo gọi điện đến thúc giục chuyển tiền.

Anh Nam lập tức cầm máy điện thoại, yêu cầu đối tượng làm rõ danh tính. Phát hiện bị nghi ngờ, đối tượng lừa đảo lập tức cúp máy.

Hành động kịp thời của anh Nam đã giúp bà L. giữ lại được số tiền lớn, tránh khỏi một vụ lừa đảo tinh vi.

Theo đại úy Nguyễn Tuấn Nam - Trưởng Công an xã Xuân Trạch, do tâm lý chủ quan, mất cảnh giác của không ít người dân, nhất là những người sử dụng mạng xã hội cho rằng mình không dễ sập bẫy các đối tượng lừa đảo, nhưng trước các chiêu trò rất tinh vi, không ít người vẫn dễ dàng bị các đối tượng thao túng tâm lý dẫn đến bị lừa đảo.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi từ người lạ tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án..., không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân nếu chưa xác minh rõ ràng.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động