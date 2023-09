Đường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thông tuyến trở lại sau sự cố sạt lở

Trưa 27-9, Trung tá Trần Văn Sông, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), cho hay sau hơn 3 giờ nỗ lực khắc phục điểm sạt lở, Quốc lộ 8A đi lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã chính thức được thông tuyến trở lại.

Điểm sạt lở trên Quốc lộ 8A, đoạn gần cửa khẩu Cầu Treo đã thông tuyến trở lại

Theo đó, sau thời gian tập trung nhân lực và máy móc để khắc phục điểm sạt lở, đến gần 11 giờ trưa nay (27-9), lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ khối lượng đất đá đổ xuống chắn ngang đường, các phương tiện đã lưu thông trở lại bình thường.

Điểm sạt lở đã được lực lượng chức năng khắc phục, các phương tiện lưu thông bình thường trở lại.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, từ 22 giờ ngày 26-9 đến sáng 27-9, do mưa lớn kéo dài nên tuyến Quốc lộ 8A đoạn km82+800, cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng gần 1,5km bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá đổ xuống chắn ngang đường khiến giao thông qua đây bị tê liệt hoàn toàn.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm 26-9, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đến điều tiết giao thông và đặt biển cảnh báo.

