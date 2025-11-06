Đừng vội "lên đời" iOS 26.1 nếu bạn chưa làm 3 điều này

Apple vừa tung ra iOS 26.1, bản cập nhật lớn đầu tiên cho người dùng kể từ khi iPhone 17 trình làng. Bản cập nhật này hứa hẹn nhiều cải tiến hiệu suất, tính năng mới và sửa các lỗi tồn đọng. Tuy nhiên, trước khi vội vã nhấn nút "Tải về và Cài đặt", có 3 điều bạn bắt buộc phải làm để tránh những rủi ro đáng tiếc như treo máy, mất dữ liệu hay lỗi cài đặt.

iOS 26.1 đã ra mắt.

1. Sao lưu dữ liệu

Đây là điều quan trọng nhất bạn phải làm. Mặc dù các bản cập nhật thường diễn ra suôn sẻ, nhưng không ai có thể đảm bảo 100%. Một lỗi cài đặt bị hư hỏng, một sự cố không mong muốn có thể khiến toàn bộ dữ liệu (ảnh, tin nhắn, danh bạ) của bạn bị "bay màu".

Apple hiện cung cấp 2 cách sao lưu rất đơn giản:

- Qua iCloud (đơn giản nhất): Vào Cài đặt (Settings) > [Tên của bạn] > iCloud > Sao lưu iCloud (iCloud Backup) và nhấn Sao lưu Bây giờ (Back Up Now). Hãy đảm bảo bạn đang kết nối Wi-Fi và cắm sạc.

- Qua máy Mac (bản sao lưu cục bộ): Kết nối iPhone với máy Mac, mở Finder và chọn "Back up all the data on your iPhone to this Mac".

Chỉ khi đã kiểm tra kỹ thời gian sao lưu thành công gần nhất, bạn mới có thể tự tin tiến hành cập nhật.

Nên sao lưu điện thoại lên iCloud hoặc máy tính trước khi cập nhật.

2. Giải phóng dung lượng

Các bản cập nhật iOS thường yêu cầu vài Gigabyte (GB) dung lượng trống, không chỉ cho tệp cài đặt mà còn cho các tệp hệ thống tạm thời. Nếu iPhone của bạn báo "sắp đầy", quá trình cập nhật rất dễ thất bại. Hãy dọn dẹp ngay bằng cách:

Truy cập Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Dung lượng iPhone (iPhone storage). Tiếp theo, gỡ bỏ các ứng dụng không dùng, xóa các tệp đính kèm lớn trong tin nhắn, xóa bớt ảnh trùng lặp, video dài không cần thiết. Nếu sử dụng hình ảnh qua iCloud, hãy bật "Tối ưu hóa dung lượng iPhone" (Optimize iPhone Storage).

Xóa cache ứng dụng (như TikTok, Instagram) bằng cách gỡ và cài đặt lại chúng.

Bộ nhớ đầy sẽ không thể cập nhật iOS mới.

Lý tưởng nhất, bạn nên chừa ra khoảng 8-10 GB dung lượng trống để đảm bảo quá trình tải về và cài đặt diễn ra mượt mà.

3. Sạc đầy pin

Đây là một yêu cầu bắt buộc. Việc iPhone bị tắt nguồn đột ngột khi đang trong quá trình cài đặt có thể gây ra lỗi hệ thống nghiêm trọng, thậm chí làm hỏng bản cài đặt iOS và biến điện thoại thành "cục gạch".

Điện thoại cần được sạc đầy hoặc cắm sạc trong lúc cập nhật.

Apple khuyến nghị ít nhất 30% pin, nhưng an toàn tuyệt đối là cắm sạc iPhone và duy trì kết nối sạc trong suốt toàn bộ quá trình cập nhật. Bên cạnh đó, cũng nên tắt chế độ nguồn điện thấp (Low Power Mode), vì nó có thể làm tạm dừng các quy trình nền cần thiết cho việc cập nhật.

Chỉ cần đảm bảo 3 yếu tố gồm đã sao lưu, đủ dung lượng và đầy pin, bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm iOS 26.1 một cách an toàn nhất.

Tác giả: An An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn