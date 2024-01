Trên địa bàn huyện Bình Liêu, nền nhiệt độ đã xuống từ 5 độ đến 0 độ C. Tại đỉnh Cao Ly đã xuất hiện băng giá vào đêm 22 và sáng 23/1. Đây là lần đầu tiên xuất hiện băng trong mùa đông năm nay ở Bình Liêu. Việc xuất hiện băng cũng đã thu hút nhiều người dân, nhiếp ảnh gia đến ngắm và chụp ảnh tại đây.

Tác giả: La Lành - Hoàng Gái

Nguồn tin: daidoanket.vn