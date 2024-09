Dự báo thời tiết ngày 1/10/2024: Mưa vừa ngớt, miền Bắc lại đón không khí lạnh "lạ thường"

Nhận định thời tiết 3 miền trong những ngày tới Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 30/9 đến ngày 2/10 - Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: Đêm 30/9 đến sáng sớm ngày 1/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh. - Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế: có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều ngày 1-2/10 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết từ đêm 2/10 đến ngày 6/10 - Bắc Bộ và Thanh Hóa: Khu vực này thời tiết đêm không mưa, ngày nắng. Trời mát, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi từ đêm 2-4/10 đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 3/10 sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. - Bắc Trung Bộ: Từ đêm 2-4/10 đêm và sáng sớm trời lạnh. - Trung Trung Bộ: Dự báo thời tiết đêm 2/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; từ ngày 5-6/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. - Nam Trung Bộ: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi. - Tây Nguyên và Nam Bộ: Thời tiết khu vực này chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.