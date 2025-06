Dự báo thời tiết: Ảnh hưởng của triều cường do bão số 1, khu vực Hải Phòng-Nghệ An khả năng xuất hiện mực nước biển cao bất thường

Dự báo ảnh hưởng bão số 1, ngày và đêm 12/6, Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Tây Nguyên và Bình Định mưa vừa, mưa to và giông. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hiện trạng bão

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

Dự báo tác động của bão

Gió mạnh, sóng lớn trên biển:

Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 12/6, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Vùng biển ven bờ:

Do ảnh hưởng của triều cường và nước dâng do bão, các tỉnh từ Hải Phòng tới Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nước biển cao bất thường (Hòn Dấu: 3,9m, Hòn Ngư: 2,8m) gây ngập úng tại một số vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng gian từ 17h-19h ngày 12-13/6.

Mưa lớn:

Từ ngày 12-13/6, khu vực Trung Trung Bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Ngày và đêm 12/6, khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Tây Nguyên và Bình Định mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

(theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Tác giả: N N

Nguồn tin: baoquocte.vn