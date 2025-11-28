Đột kích tiệm hớt tóc, phát hiện 4 đôi nam nữ mua bán dâm

Ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa triệt phá ổ mại dâm núp bóng tiệm hớt tóc nam ở phường Thống Nhất.

Trước đó, Công an phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai phát hiện tiệm hớt tóc nam Như Hoa trên đường Phạm Văn Đồng có dấu hiệu mại dâm nên đã lên kế hoạch triệt phá.

Đột kích tiệm hớt tóc, công an phát hiện 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm

Tối 27-11, Công an phường Thống Nhất tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại tiệm hớt tóc này.

Qua điều tra, công an xác định từ khoảng tháng 8-2025 đến nay, bà Nguyễn Thị K.C (SN 1989) cùng ông Phạm M.C (SN 1990) thuê căn nhà trên để mở tiệm hớt tóc và quản lý. Tại đây luôn có 4-5 cô gái, sinh hoạt và phục vụ bán dâm tại các phòng trong tiệm khi khách yêu cầu.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi mua bán dâm với giá từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượt. Sau mỗi lượt bán dâm, các cô nhận được 100.000 -150.000 đồng, còn lại phải nộp cho chủ tiệm.

Sau khi lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật liên quan, Công an phường Thống Nhất đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động