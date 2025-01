Đơn vị quân đội Hàn Quốc ngăn cảnh sát bắt Tổng thống Yoon

Cảnh sát và các nhà điều tra thuộc CIO bên ngoài dinh thự của Tổng thống Yoon sáng 3-1 - Ảnh: AFP

"Hiện tại đơn vị quân đội, được cho là từ Bộ Tư lệnh phòng vệ thủ đô, đang ngăn cản các nhà điều tra thực hiện lệnh bắt giữ", một quan chức thuộc đội điều tra đặc biệt của cảnh sát nói với Hãng thông tấn Yonhap qua điện thoại sáng 3-1.

Video quân đội Hàn Quốc ngăn cảnh sát xông vào dinh thự bắt Tổng thống Yoon Suk Yeol

Trước đó, Văn phòng Điều tra tham nhũng các quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) thông báo "việc thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol" đã bắt đầu. Khoảng 2.700 cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để giữ trật tự xung quanh khu vực, theo Yonhap.

Sau khi vượt qua hàng rào an ninh quanh dinh thự tổng thống ở Hannam-dong, nhóm thực thi lệnh bắt giữ đã vấp phải sự phản đối từ các binh sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Yoon.

Theo truyền thông Hàn Quốc, số binh sĩ này được cho là thuộc đội cận vệ số 55 của Bộ Tư lệnh phòng vệ thủ đô. Cũng có thông tin các binh sĩ thuộc Cơ quan An ninh quốc phòng chứ không phải Cơ quan An ninh tổng thống đã được huy động để ngăn chặn việc thi hành lệnh bắt giữ.

Đội cận vệ số 55 là đơn vị phụ trách nhiệm vụ an ninh vòng ngoài trong khu nhà ở chính thức, phục vụ theo Đạo luật An ninh tổng thống. Do đó, quyền chỉ huy, kiểm soát đội cận vệ số 55 thuộc Cơ quan An ninh tổng thống và quân đội không có thẩm quyền riêng.

Theo Yonhap, số người thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon là 150 người, gồm 30 người đến từ CIO và 120 cảnh sát thuộc đội điều tra đặc biệt. Khoảng một nửa trong số này đã tiến vào trong nơi ở của ông Yoon trong khi số còn lại đợi bên ngoài.

Không có thông tin về số binh sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Yoon đang có mặt tại dinh thự.

Phản ứng trước động thái của nhóm điều tra, luật sư của ông Yoon, ông Yoon Kap Keun gọi đây là hành động "bất hợp pháp và vô hiệu", đồng thời tuyên bố sẽ có các hành động pháp lý sau sự việc.

3 tháng rối bời của chính trường Hàn Quốc Tổng thống Yoon Suk Yeol nhậm chức ngày 10-5-2022 và theo Hiến pháp Hàn Quốc, nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào tháng 5-2027. Tuy nhiên, vào ngày 3-12-2024, ông bất ngờ tuyên bố thiết quân luật dẫn đến các hệ lụy như hiện nay. Theo nghị quyết của Quốc hội Hàn Quốc, ông Yoon dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật sau 6 tiếng ban bố. Các nhà điều tra, gồm cả cảnh sát, Viện Công tố sau đó khởi động các cuộc điều tra nhắm vào ông Yoon. Họ cáo buộc việc ông ban bố thiết quân luật là vi hiến và bất hợp pháp, đồng thời việc ông huy động quân đội và cảnh sát đã phá vỡ hiến pháp quốc gia và gây ra bạo loạn, có thể cấu thành tội lãnh đạo nổi loạn và lạm dụng quyền lực. Về mặt chính thức, ông Yoon vẫn là tổng thống Hàn Quốc nên được hưởng đầy đủ các đặc quyền bảo vệ dù ông đã bị đình chỉ chức vụ sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua bản kiến nghị luận tội. Tổng thống Yoon đã không tuân thủ ba yêu cầu trình diện, dẫn đến việc tòa án ở Seoul đồng ý chấp nhận đề nghị của phía công tố và phát lệnh khám xét, bắt giữ ông hôm 31-12.

