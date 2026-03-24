Đoàn Văn Hậu trở lại

Cùng lên tuyển đợt này bên cạnh Văn Hậu còn có hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh và thủ thành Nguyễn Filip.

Đủ để tạo ra khác biệt

Ở CLB Công an Hà Nội, Văn Hậu và Cao Pendant Quang Vinh mang đến 2 sắc thái khác nhau khi nhận trọng trách canh giữ hành lang cánh. Bộ đôi giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế này luôn đề cao tính an toàn khi phòng ngự, là ứng viên hàng đầu trong đội hình chính của tuyển Việt Nam kỳ này.

Đoàn Văn Hậu - hậu vệ cánh hàng đầu của bóng đá Việt Nam - đã từng rơi vào bế tắc vì phải rời xa sân cỏ thời gian dài do chấn thương. Sự kiên trì đã giúp Văn Hậu trở lại thi đấu, lần tái xuất này đã khơi niềm hứng khởi rất lớn với khán giả yêu bóng đá Việt Nam. Thể hình và tố chất thi đấu không thua kém các ngoại binh đến từ châu Âu, cầu thủ 26 tuổi gốc Thái Bình luôn khiến đối thủ e ngại mỗi khi đối đầu.

Đoàn Văn Hậu và Đình Trọng (phải) khao khát cống hiến khi được triệu tập lên tuyển Việt Nam. (Ảnh: CLB CAHN)

Trở lại sau chấn thương nặng, Văn Hậu không còn thể hiện hình ảnh của cầu thủ chạy cánh với những pha bứt tốc liên hồi như trước kia mà chọn cách chơi điềm tĩnh hơn. Chính sự tiết chế ấy lại khiến từng pha lên bóng của Văn Hậu trở nên có tính toán. Một pha tạt bóng, một tình huống áp sát không còn nhiều như trước, nhưng đủ để tạo ra khác biệt.

Bộ đôi trung vệ "thép"

Hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam kỳ này ngoài sự trở lại đáng chú ý của Văn Hậu, người hâm mộ cũng kỳ vọng vào những cái tên như Quang Vinh, Việt Anh và Đình Trọng.

Quang Vinh - cầu thủ Việt kiều xuất thân từ Ligue 2 (Giải Hạng nhì Pháp) mang đến nguồn năng lượng tích cực bởi sự linh hoạt, giàu thể lực và có xu hướng dâng cao. Quang Vinh không ngại va chạm khi tranh chấp, tự tin thể hiện kỹ thuật cá nhân để qua người, kiến tạo hoặc dứt điểm. Người hâm mộ cũng gửi gắm niềm tin vào bộ đôi trung vệ "thép" Bùi Hoàng Việt Anh và Trần Đình Trọng tạo dựng tường rào vững chắc, án ngữ trước khung thành thủ môn Nguyễn Filip.

Bùi Hoàng Việt Anh mang dáng dấp của một trung vệ hiện đại với thể hình cao lớn, mạnh mẽ khi tranh chấp. Trong khi đó, Đình Trọng là kiểu trung vệ thầm lặng, hiệu quả thi đấu rất cao, rất kín kẽ. Không tranh chấp quá nhiều, không lao lên quyết liệt, nhưng Đình Trọng luôn chọn vị trí, giữ cự ly, và can thiệp đúng thời điểm.

Luôn đứng đúng chỗ

Với Nguyễn Filip, cảm giác an toàn mà anh mang lại không đến từ những pha bay người cứu thua đẹp mắt, mà là luôn đứng đúng chỗ. Trong những trận đấu căng thẳng tại V-League, có những tình huống như một bước di chuyển sớm, một cú đổ người nhanh… là những pha cứu thua mười mươi. Điểm mạnh của Nguyễn Filip làm chủ được khu vực 16m50, không để trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát. Một thủ môn giỏi không chỉ là người cản phá, mà là người khiến đối phương phải chùn chân trước khi dứt điểm. Đó là tố chất giúp Nguyễn Filip luôn chiếm vị trí "gác đền" số 1 ở đội bóng chủ quản.

Đang có phong độ khá tốt ở CLB CAHN, các nhà chuyên môn kỳ vọng dịp này Nguyễn Filip sẽ tỏa sáng bỏ lại phía sau những lần phập phù trước đó khi đứng trong khung thành tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 21-3 và sẽ có trận giao hữu với tuyển Bangladesh vào ngày 26-3, trước khi tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31-3.

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người Lao Động