Độ Mixi xin lỗi vì hút chất cấm

Hình ảnh gây tranh cãi của Độ Mixi.

Ngày 4/9, hình ảnh được cho là streamer đình đám Độ Mixi hút shisha trong bar lan truyền khắp mạng xã hội, làm dấy lên cuộc tranh cãi sôi nổi bởi đây là chất bị cấm chính thức tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025.

Clip ngắn được một người quay lại trong cuộc giao lưu giữa Độ Mixi với cầu thủ Tây Ban Nha Gerard Piqué, được cho là vào đêm 3/9.

Việc một ngôi sao mạng có 7,2 triệu follow trên TikTok và 5,6 triệu fan trên Facebook, trong đó rất đông người hâm mộ là giới trẻ, thản nhiên hút shisha trong bar khiến Độ Mixi nhanh chóng nhận về hàng loạt chỉ trích, bị cho là tấm gương "lệch chuẩn".

Trước nhiều tranh cãi, trong livestream ngày 4/9, nam streamer thừa nhận người trong clip chính là mình. Tuy nhiên, anh giải thích rằng không hề biết shisha bị pháp luật cấm.

"Khi tôi vào trong đấy (bar - PV), bình shisha đưa ra, anh em cứ thế hút. Mặt tôi thì không lạ nữa. Tôi không có chút gì gọi là hút trộm để đánh đổi sự nghiệp. Tôi không phải chỉ hút một chút, mà còn tận hưởng, hồn nhiên lắc lư theo nhạc", Độ Mixi nói.

Độ Mixi nổi tiếng trong giới trẻ, từng vứt pod thuốc lá điện tử để làm gương. Ảnh: MixiGaming/Facebook.

Độ Mixi nói thêm rằng vụ việc lần này sẽ là bài học lớn cho bản thân và cả những người khác. "Tôi muốn gửi một lời xin lỗi đến những người hôm nay đã phải thất vọng khi đọc tin bài. Tôi cũng thất vọng về bản thân mình khi mắc phải lỗi sơ đẳng. Tôi cũng xin lỗi đến rất nhiều người mà tôi làm ảnh hưởng", anh nói.

Lời giải thích của nam streamer cũng khiến dư luận chia phe. Nhiều người cho rằng không phải ai cũng biết về thông tin shisha bị cấm, và việc cơ sở kinh doanh phục vụ sản phẩm này công khai càng dễ khiến người dùng nghĩ nó hợp pháp.

Tuy nhiên, những ý kiến khác không chấp nhận việc một người nổi tiếng không có kiến thức như vậy. Đặc biệt, trước đó Độ Mixi gây sốt khi "tiên phong" vứt pod (thuốc lá điện tử) vào sọt rác khi mặt hàng này bị cấm tại Việt Nam vào tháng 1 năm nay.

Trước nhiều chỉ trích, hiện Độ Mixi đã tắt tính năng bình luận trên kênh TikTok có 7,2 triệu fan.

Độ Mixi (tên thật Phùng Thanh Độ) là một streamer, YouTuber có lượng người theo dõi đông đảo. Anh thành danh nhờ các tựa game như CS:GO, PUBG cùng với khả năng nói chuyện hài hước. Anh và nhóm bạn thân Pew Pew, Xemesis và ViruSs còn được biết đến với danh xưng "tứ hoàng streamer".

