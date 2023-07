Điều tra vụ nhóm người đập phá xe giường nằm trên đường QL 1A

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip, ghi lại cảnh chiếc xe khách giường nằm khi đang di chuyển trên đường QL 1A thì bất ngờ bị một ô tô Fotuner BKS 37A-017... từ phía sau vượt lên, liên tục chèn ép, chặn đầu.

Sau đó, những người trong xe ô tô con đã liên tục chửi bới, đe dọa và dùng hung khí đập phá xe giường nằm khiến nhiều người hoảng sợ. Sự việc được xác định xảy ra trên QL 1A, đoạn khu vực huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo anh Nguyễn Thanh Tùng (tài xế xe khách giường nằm bị đập phá) cho biết, xe của anh chạy tuyến Nghệ An – Lào. Vào khoảng 14h ngày 3/7, xe giường nằm của anh xuất bến từ bến xe Bắc Vinh, Tp.Vinh đi trên QL 1A chạy hướng Nam - Bắc. Trên xe có 4 người là lái xe và các phụ xe. Khi xe đến đoạn đường trên thì bị một nhóm người truy đuổi, đe dọa.

“Chúng tôi bị một ô tô con chạy phía trước đánh võng, chặn xe. Phía sau có một xe khác chặn không cho lùi. Do quá hoảng sợ nên tôi đã cùng anh em phụ xe bỏ chạy, nhưng bị ôtô Fotuner chạy phía trước liên tục đánh võng, ép vào lề đường và bị người trên xe dùng hung khí đập vỡ kính xe”, anh Tùng nói.

Một đối tượng chặn đầu đập phá xe khách. Ảnh chụp màn hình.

Sau đó, xe khách giường nằm tiếp tục di chuyển đến địa phận phường Hải Hòa, Tx.Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì tiếp tục có thêm một nhóm người khác đi trên nhiều xe máy cùng truy đuổi và chặn xe. Vì vậy, xe khách phải đến UBND phường Hải Hòa trình báo sự việc với công an địa phương để được giúp đỡ.

Được biết, toàn bộ thông tin, tài liệu và phương tiện liên quan đã được Công an Tx.Nghi Sơn bàn giao cho Công an huyện Diễn Châu vào ngày 4/7. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

