Điều tra người đàn ông nước ngoài tử vong trong chung cư Scenic Valley 1

Clip: Chung cư Scenic Valley 1, nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 15-3, Công an quận 7 đang cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra vụ nghi án mạng liên quan người Hàn Quốc.

Chung cư Scenic Valley 1.

Vào sáng 14-3, một phụ nữ đến Công an phường Tân Phú, quận 7 trình báo vụ ba chồng chị (quốc tịch Hàn Quốc) đã tử vong trong phòng ngủ chung cư Scenic Valley 1, đường Tôn Dật Tiên.

Có nhiều vết thương trên người đàn ông, nghi bị sát hại.

Công an phường Tân Phú và Công an quận 7 sau đó đến hiện trường phong toả, làm rõ nguyên nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên tối 15-3, đây là chung cư có nhiều người nước ngoài (chủ yếu là Hàn Quốc) sinh sống.

Do liên quan đến người nước ngoài nên vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM xử lý theo quy định.

Chung cư Scenic Valley 1 bao gồm 9 block nhà, với hơn 1.000 căn hộ.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động