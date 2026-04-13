Đi xe đạp thể dục buổi sớm trên quốc lộ, 2 người đàn ông gặp nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h50’ sáng 13/4, anh H.T.P. (SN 1986, ngụ xã Đồng Sơn) điều khiển xe ôtô lưu thông trên Quốc lộ 50, hướng từ xã Chợ Gạo đi phường Mỹ Tho.

Trong quá trình lưu thông, xe ôtô xảy ra va chạm với 2 xe đạp do ông T.V.T. (SN 1951) và ông T.V.M. (SN 1968, cùng ngụ xã Chợ Gạo) điều khiển đang đi tập thể dục chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ 50.

Cú va chạm khiến 2 người đi xe đạp bị thương, ông T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, còn ông M. đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an xã Chơ Gạo phối hợp với Phòng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn